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Печная артель Арка
Строители Бужаниново, Московская область, Россия
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    Печная артель «Арка» строительство  барбекю в Московской области, а также услуги по профессиональной кладке печей, каминов и монтажу металлических печей и дымоходов.


    В нашей артели состоят только опытные мастера-печники, которые работают в этой сфере 5, 10 и более лет.


    Профессионализм и опыт наших печников позволит выложить печь или печной комплекс любой сложности, в этом вы можете убедиться, посмотрев наши работы на сайте артели.


    На все свои печи и камины мы даём гарантию в 1 год, но как правило наши печки служат своим хозяевам очень долго, так как каждую печь мы строим «как для своих детей». Об этом вы тоже сможете узнать, ознакомившись с отзывами наших клиентов на сайте.


    Если у вас появятся вопросы, то мы с радостью вас проконсультируем и поможем выбрать тип печи или камина, материалы для кладки, сделаем проект с учётом особенностей вашего дома и профессионально воплотим его в жизнь!

    Услуги
    • Печи и камины
    • Монтаж каминов
    • Монтаж печей
    • Печи для бани
    • Дровяные печи
    • Русские печи
    Регионы обслуживания
    Бужаниново, Московская область и Россия
    Адрес
    ул. Никольская, д. 22
    141326 Бужаниново, Московская область, Россия
    Россия
    +7-9260539539 arka-pechi.ru
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