Печная артель «Арка» строительство барбекю в Московской области, а также услуги по профессиональной кладке печей, каминов и монтажу металлических печей и дымоходов.





В нашей артели состоят только опытные мастера-печники, которые работают в этой сфере 5, 10 и более лет.





Профессионализм и опыт наших печников позволит выложить печь или печной комплекс любой сложности, в этом вы можете убедиться, посмотрев наши работы на сайте артели.





На все свои печи и камины мы даём гарантию в 1 год, но как правило наши печки служат своим хозяевам очень долго, так как каждую печь мы строим «как для своих детей». Об этом вы тоже сможете узнать, ознакомившись с отзывами наших клиентов на сайте.





Если у вас появятся вопросы, то мы с радостью вас проконсультируем и поможем выбрать тип печи или камина, материалы для кладки, сделаем проект с учётом особенностей вашего дома и профессионально воплотим его в жизнь!