Печная артель «Арка» строительство барбекю в Московской области, а также услуги по профессиональной кладке печей, каминов и монтажу металлических печей и дымоходов.
В нашей артели состоят только опытные мастера-печники, которые работают в этой сфере 5, 10 и более лет.
Профессионализм и опыт наших печников позволит выложить печь или печной комплекс любой сложности, в этом вы можете убедиться, посмотрев наши работы на сайте артели.
На все свои печи и камины мы даём гарантию в 1 год, но как правило наши печки служат своим хозяевам очень долго, так как каждую печь мы строим «как для своих детей». Об этом вы тоже сможете узнать, ознакомившись с отзывами наших клиентов на сайте.
Если у вас появятся вопросы, то мы с радостью вас проконсультируем и поможем выбрать тип печи или камина, материалы для кладки, сделаем проект с учётом особенностей вашего дома и профессионально воплотим его в жизнь!
- Услуги
- Печи и камины
- Монтаж каминов
- Монтаж печей
- Печи для бани
- Дровяные печи
- Русские печи
- Регионы обслуживания
- Бужаниново, Московская область и Россия
- Адрес
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ул. Никольская, д. 22
141326 Бужаниново, Московская область, Россия
Россия
+7-9260539539 arka-pechi.ru