DOMM – группа компаний, объединившая в себе бренды таких компаний как Дятьково, Дятьково Кухни, Кухни Катюша, Райтон
Мы работаем напрямую от производителя и являемся официальным крупнейшим представителем мебельных фабрик на территории Санкт-Петербурга.
Наш девиз:
«Мы делаем жизнь людей комфортной, предлагая мебель европейских дизайнеров»
Что мы вкладываем в нашу позицию:
Мы реализуем мебель европейского качества и дизайна.
Нам удается удерживать цены на продукцию, так европейские технологии перенесены на территорию РФ.
У нас идеальная репутация среди наших покупателей, и среди наших сотрудников – чем мы гордимся и дорожим. Если
С нами Вы можете быть уверены, что Ваш дом будет современным, функциональным, безопасным и экологичным.
- Услуги
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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Мебельная д.1, офис 26
197374 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8005501710 domm-mebel.ru