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Группа компаний DOMM
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург, Россия
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    • DOMM – группа компаний, объединившая в себе бренды таких компаний как Дятьково, Дятьково Кухни, Кухни Катюша, Райтон


    Мы работаем напрямую от производителя и являемся официальным крупнейшим представителем мебельных фабрик на территории Санкт-Петербурга.

    Наш девиз:

    «Мы делаем жизнь людей комфортной, предлагая мебель европейских дизайнеров»

    Что мы вкладываем в нашу позицию:

    Мы реализуем мебель европейского качества и дизайна.

    Нам удается удерживать цены на продукцию, так европейские технологии перенесены на территорию РФ.

    У нас идеальная репутация среди наших покупателей, и среди наших сотрудников – чем мы гордимся и дорожим. Если

    С нами Вы можете быть уверены, что Ваш дом будет современным, функциональным, безопасным и экологичным.


    Услуги
    • мебель для ванной
    • мебель для спальни
    • мебель для детской
    • интернет-магазин мебели
    • купить мебель
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Мебельная д.1, офис 26
    197374 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8005501710 domm-mebel.ru
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