DOMM – группа компаний, объединившая в себе бренды таких компаний как Дятьково, Дятьково Кухни, Кухни Катюша, Райтон





Мы работаем напрямую от производителя и являемся официальным крупнейшим представителем мебельных фабрик на территории Санкт-Петербурга.

Наш девиз:

«Мы делаем жизнь людей комфортной, предлагая мебель европейских дизайнеров»

Что мы вкладываем в нашу позицию:

Мы реализуем мебель европейского качества и дизайна.

Нам удается удерживать цены на продукцию, так европейские технологии перенесены на территорию РФ.

У нас идеальная репутация среди наших покупателей, и среди наших сотрудников – чем мы гордимся и дорожим. Если

С нами Вы можете быть уверены, что Ваш дом будет современным, функциональным, безопасным и экологичным.



