Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Igor Sirotov Architects
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 13Книги идей (13)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект am13h, Igor Sirotov Architects Igor Sirotov Architects Кухня в стиле минимализм
    Проект am13h, Igor Sirotov Architects Igor Sirotov Architects Кухня в стиле минимализм
    Проект am13h, Igor Sirotov Architects Igor Sirotov Architects Кухня в стиле минимализм
    +45
    Проект am13h
    fl1h, Igor Sirotov Architects Igor Sirotov Architects Кухонные блоки
    fl1h, Igor Sirotov Architects Igor Sirotov Architects Кухонные блоки
    fl1h, Igor Sirotov Architects Igor Sirotov Architects Гостиная в стиле минимализм
    +36
    fl1h
    Проект am10h, Igor Sirotov Architects Igor Sirotov Architects Гостиная в стиле минимализм
    Проект am10h, Igor Sirotov Architects Igor Sirotov Architects Гостиная в стиле минимализм
    Проект am10h, Igor Sirotov Architects Igor Sirotov Architects Гостиная в стиле минимализм
    +33
    Проект am10h
    Архитектурное и дизайнерское бюро «Igor Sirotov Architects» — это профессиональная команда, которая готова воплотить в жизнь даже самые дерзкие и необычные идеи в сфере современного дизайна интерьера или экстерьера. Под нашим чутким руководством на протяжении более чем 8 лет работы было создано несколько десятков уникальных проектов для клиентов в Москве, Украине, ОАЭ и в других странах мира. Каждое новое оформление дизайна интерьера или экстерьера — это полноценная композиция, в которой удачно сочетаются все элементы, от цвета и текстуры стены и до отдельного предмета декора в виде ламп, подставок или сувениров.
    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9223757003
      Add SEO element