Архитектурное и дизайнерское бюро «Igor Sirotov Architects» — это профессиональная команда, которая готова воплотить в жизнь даже самые дерзкие и необычные идеи в сфере современного дизайна интерьера или экстерьера. Под нашим чутким руководством на протяжении более чем 8 лет работы было создано несколько десятков уникальных проектов для клиентов в Москве, Украине, ОАЭ и в других странах мира. Каждое новое оформление дизайна интерьера или экстерьера — это полноценная композиция, в которой удачно сочетаются все элементы, от цвета и текстуры стены и до отдельного предмета декора в виде ламп, подставок или сувениров.

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