LOFT MARKET – это авторская мебель в стиле лофт и эко из натурального дерева ценных пород. Уникальный рисунок, естественная текстура и причудливые силуэты – мы сохраняем их в первозданном виде, чтобы вы могли

насладиться роскошью природного дизайна.





Отлаженный производственный процесс полного цикла позволяет добиваться наилучшего результата. Собственная сырьевая база на Северном Кавказе, лесозаготовка, распиловка, сушка, производственные кластеры и фирменные шоурумы - все это гарантирует безупречное качество работ, строгое соблюдение сроков, а главное – возможность реализовать самые смелые идеи.





Мы производим абсолютно любые изделия из дерева: от кухонной утвари до встраиваемых кухонных систем, а также готовы предложить комплексные коммерческие решения по оснащению салонов красоты, баров

и производству торгового оборудования.





Особое место в ассортименте LOFT MARKET занимают знаменитые столы-реки, которые изготавливаются из цельных плит дерева (слэбов), декорируемых эпоксидной смолой или вставками из закаленного стекла. Уникальность их заключается, прежде всего в неповторимой handmade-эстетике и потрясающих эксплуатационных характеристиках. Декоративные «реки» могут быть исполнены в любом виде благодаря широкому ассортименту смол и цветовых топперов с различными эффектами: матовым, глиттерным, флуоресцентным и т.д.. По желанию эпоксидное полотно может быть инкрустировано камнями, стабилизированной зеленью, латунной стружкой и другим декором.