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LOFT MARKET
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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    • Авторская мебель, LOFT MARKET LOFT MARKET ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Авторская мебель
    Журнальный стол река Pinkee из слэбов розовой акации, LOFT MARKET LOFT MARKET ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Розовый
    Журнальный стол река Pinkee из слэбов розовой акации, LOFT MARKET LOFT MARKET ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Розовый
    Журнальный стол река Pinkee из слэбов розовой акации, LOFT MARKET LOFT MARKET ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Розовый
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    Журнальный стол река Pinkee из слэбов розовой акации

    LOFT MARKET – это авторская мебель в стиле лофт и эко из натурального дерева ценных пород. Уникальный рисунок, естественная текстура и причудливые силуэты – мы сохраняем их в первозданном виде, чтобы вы могли

    насладиться роскошью природного дизайна.


    Отлаженный производственный процесс полного цикла позволяет добиваться наилучшего результата. Собственная сырьевая база на Северном Кавказе, лесозаготовка, распиловка, сушка, производственные кластеры и фирменные шоурумы - все это гарантирует безупречное качество работ, строгое соблюдение сроков, а главное – возможность реализовать самые смелые идеи.


    Мы производим абсолютно любые изделия из дерева: от кухонной утвари до встраиваемых кухонных систем, а также готовы предложить комплексные коммерческие решения по оснащению салонов красоты, баров

    и производству торгового оборудования.


    Особое место в ассортименте LOFT MARKET занимают знаменитые столы-реки, которые изготавливаются из цельных плит дерева (слэбов), декорируемых эпоксидной смолой или вставками из закаленного стекла. Уникальность их заключается, прежде всего в неповторимой handmade-эстетике и потрясающих эксплуатационных характеристиках. Декоративные «реки» могут быть исполнены в любом виде благодаря широкому ассортименту смол и цветовых топперов с различными эффектами: матовым, глиттерным, флуоресцентным и т.д.. По желанию эпоксидное полотно может быть инкрустировано камнями, стабилизированной зеленью, латунной стружкой и другим декором.  

    Регионы обслуживания
    • все регионы РФ
    • возможна доставка по миру
    • Санкт-Петербург
    • Россия
    Адрес
    Октябрьская набережная 50
    190000 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9219534585 loft.market
    Законное владение

    191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 26

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