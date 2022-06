МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО КОМФОРТНО В ВАШЕМ ДОМЕ. УЮТ И КОМФОРТ - ЗАЛОГ ОЩУЩЕНИЯ СЧАСТЬЯ В СОБСТВЕННОМ ЖИЛИЩЕ, И МЫ РАСПОЛАГАЕМ ВСЕМ АРСЕНАЛОМ СРЕДСТВ, ЧТОБЫ ЭТОГО ДОСТИЧЬ.

Шатилова Дарья - ведущий архитектор проектного бюро Интер-Декор. В 1992 году окончила с отличием Московский Архитектурный институт.

В число ее работ входит оформление помещений казино, клубов, кафе, ресторанов, отелей, квартир и загородных коттеджей.

Весь персонал, все сотрудники фирмы - грамотные специалисты, с которыми Дарья проработала не один год. Всегда в распоряжении заказчика отличные строители, специалисты по вентиляции и кондиционированию, Умному Дому и прочим областям, необходимым для технического оснащения помещений.

Индивидуальный и внимательный подход к каждому клиенту.

YOUR HOME WILL BE COMFORTABLE, AND IT WILL ADORE YOU.

Shatilova Daria graduated Moscow Architectural Institute in 1992. Her major work field is interior design. That includes casinos, clubs, restaurants, hotels, apartments and villas. All the company`s staff are key experts that have been working with Daria for a few years.