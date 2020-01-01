Группа компаний WeDo - это бизнес, который объединяет профессионалов в сфере строительства, дизайна и ремонта жилья. Предоставляем объединяющее рекламные инструменты и инструменты управления бизнесом по средством программы WeDo PRO.
На 2020 год в портфеле WeDo 12 компаний состоящих из профессионалов своего дела. Мы присутствуем в 4 городах России и 90% охватываемой территории обслуживание - это Краснодарский край и Республика Адыгея.
- Услуги
- Дизйн и ремонт, а и кровля
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край, Краснодар и Россия
- Адрес
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Адрес: Красная ул., 176, Центральный округ, микрорайон Центральный, Краснодар, Россия
350000 Краснодар, Россия
Россия
+7-9385006193 www.wedo.com.ru