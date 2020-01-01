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WeDo.com.ru
Строители Краснодар, Россия
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    Группа компаний WeDo - это бизнес, который объединяет профессионалов в сфере строительства, дизайна и ремонта жилья. Предоставляем объединяющее рекламные инструменты и инструменты управления бизнесом по средством программы WeDo PRO.


    На 2020 год в портфеле WeDo 12 компаний состоящих из профессионалов своего дела. Мы присутствуем в 4 городах России и 90% охватываемой территории обслуживание - это Краснодарский край и Республика Адыгея.


    Услуги
    Дизйн и ремонт, а и кровля
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край, Краснодар и Россия
    Адрес
    Адрес: Красная ул., 176, Центральный округ, микрорайон Центральный, Краснодар, Россия
    350000 Краснодар, Россия
    Россия
    +7-9385006193 www.wedo.com.ru
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