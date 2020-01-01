Группа компаний WeDo - это бизнес, который объединяет профессионалов в сфере строительства, дизайна и ремонта жилья. Предоставляем объединяющее рекламные инструменты и инструменты управления бизнесом по средством программы WeDo PRO.





На 2020 год в портфеле WeDo 12 компаний состоящих из профессионалов своего дела. Мы присутствуем в 4 городах России и 90% охватываемой территории обслуживание - это Краснодарский край и Республика Адыгея.



