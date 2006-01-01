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Кухни Беларуси
Дизайнеры-консультанты (кухни) Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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    • Магнат, Кухни Беларуси Кухни Беларуси КухняКухонная мебель Дерево Серый
    Магнат
    Экоцемент Черный, Кухни Беларуси Кухни Беларуси КухняКухонная мебель Дерево Черный
    Экоцемент Черный
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    Кухни Беларуси
    https://www.kuhnibelarusi.ru/ -наша компания с 2006 года занимается производством и продажей качественной мебели для кухни по доступным ценам. Высокий уровень сервиса в сочетании с широким ассортиментом мебельных фасадов и качественных материалов позволяют выполнять самые амбициозные проекты. У нас вы можете приобрести кухонные гарнитуры как на заказ под любые размеры по индивидуальному проекту, так и готовые модульные решения или выставочный образец со скидкой до 70%.
    Услуги
    Производство
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия и Москва, Россия
    Адрес
    г. Москва, Подольское ш. 8 к. 5
    115093 Москва, Россия
    Россия
    +7-4959881711 www.kuhnibelarusi.ru
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