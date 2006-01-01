https://www.kuhnibelarusi.ru/ -наша компания с 2006 года занимается производством и продажей качественной мебели для кухни по доступным ценам. Высокий уровень сервиса в сочетании с широким ассортиментом мебельных фасадов и качественных материалов позволяют выполнять самые амбициозные проекты. У нас вы можете приобрести кухонные гарнитуры как на заказ под любые размеры по индивидуальному проекту, так и готовые модульные решения или выставочный образец со скидкой до 70%.

Услуги Производство Регионы обслуживания Москва, Россия и Москва, Россия Адрес г. Москва, Подольское ш. 8 к. 5

115093 Москва, Россия

Россия

+7-4959881711 www.kuhnibelarusi.ru