Добрый день. Меня зовут Юлия. У меня высшее архитектурное образование и я занимаюсь интерьерами уже 15 лет. Имею много реализованных проектов домов и квартир. Печаталась в интерьерных журналах и учавствовала в ТВ программах про ремонт и переделки. Я гарантирую качество своих проектов и комфортную постпроектную работу со мной.
Веду проекты любой сложности и любого бюджета.
- Услуги
- проектирование интерьеров
- строительство и ремонт
- дизайн и декорирование
- авторский надзор
- дизайн-проект интерьеров
- дизайн интерьеров
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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123181 Москва, Россия
Россия
+7-9266065867 www.interior-for-you.ru