Добрый день. Меня зовут Юлия. У меня высшее архитектурное образование и я занимаюсь интерьерами уже 15 лет. Имею много реализованных проектов домов и квартир. Печаталась в интерьерных журналах и учавствовала в ТВ программах про ремонт и переделки. Я гарантирую качество своих проектов и комфортную постпроектную работу со мной.

Веду проекты любой сложности и любого бюджета.