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Юлия Левина дизайнер
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Реализация. Квартира с историей, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер
    Реализация. Квартира с историей, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер
    Реализация. Квартира с историей, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер
    +11
    Реализация. Квартира с историей
    Квартира с перепланировкой, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Квартира с перепланировкой, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Гостиная в стиле минимализм
    Квартира с перепланировкой, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Кухня в стиле минимализм Белый
    +4
    Квартира с перепланировкой
    Однокомнатная квартира, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Кухни в эклектичном стиле Серый
    Однокомнатная квартира, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Кухни в эклектичном стиле Серый
    Однокомнатная квартира, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Спальня в эклектичном стиле Янтарный / Золотой
    +1
    Однокомнатная квартира
    Квартира "Алые паруса", Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Гостиная в стиле модерн Зеленый
    Квартира "Алые паруса", Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Гостиная в стиле модерн Зеленый
    Квартира "Алые паруса", Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Спальни для девочек Зеленый
    +6
    Квартира "Алые паруса"
    Квартира в Москве, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира в Москве, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Гостиная в классическом стиле
    Квартира в Москве, Юлия Левина дизайнер Юлия Левина дизайнер Рабочий кабинет в классическом стиле Бирюзовый
    +7
    Квартира в Москве

    Добрый день. Меня зовут Юлия. У меня высшее архитектурное образование и я занимаюсь интерьерами уже 15 лет. Имею много реализованных проектов домов и квартир. Печаталась в интерьерных журналах и учавствовала в ТВ программах про ремонт и переделки. Я гарантирую качество своих проектов и комфортную постпроектную работу со мной.

    Веду проекты любой сложности и любого бюджета.

    Услуги
    • проектирование интерьеров
    • строительство и ремонт
    • дизайн и декорирование
    • авторский надзор
    • дизайн-проект интерьеров
    • дизайн интерьеров
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    123181 Москва, Россия
    Россия
    +7-9266065867 www.interior-for-you.ru
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