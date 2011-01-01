Компания "MAParchitects" основана в 2011 г.

основное направление деятельности. Создание Архитектурных концепция Жилых и общественных зданий. Разработка рабочей документации и реализация объектов.

за время работы сформирована команда профессионалов, способных решить любую задачу. Налажены плодотворные контакты с поставщиками и взаимодействие со смежниками.

нам доверяют разработку проектов такие компании как: Связной, HP, Wortmann

Всегда открыты для интересных проектов.