Компания "MAParchitects" основана в 2011 г.
основное направление деятельности. Создание Архитектурных концепция Жилых и общественных зданий. Разработка рабочей документации и реализация объектов.
за время работы сформирована команда профессионалов, способных решить любую задачу. Налажены плодотворные контакты с поставщиками и взаимодействие со смежниками.
нам доверяют разработку проектов такие компании как: Связной, HP, Wortmann
Всегда открыты для интересных проектов.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Проекты загородных домов
- Проекты общественных зданий
- градостроительные концепции
- проекты планировки территории
- рабочие проекты
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Новокузнецк. Новосибирск
- Сочи
- Москва
- Награды компании
- финалисты конкурса на проект музей дизайна в москве, финвлисты
Активный доми.т.д
- Адрес
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117556 Москва
Россия
www.maparchitects.ru