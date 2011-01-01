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ООО<q>MAParchitects</q>
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • дом камень, ООО"MAParchitects" ООО'MAParchitects'
    дом камень

    Компания "MAParchitects" основана в 2011 г. 

    основное направление деятельности. Создание Архитектурных концепция Жилых и общественных зданий. Разработка рабочей документации и реализация объектов.

    за время работы сформирована команда профессионалов, способных решить любую задачу. Налажены плодотворные контакты с поставщиками и взаимодействие со смежниками.

    нам доверяют разработку проектов такие компании как: Связной, HP, Wortmann

    Всегда открыты для интересных проектов.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • Проекты загородных домов
    • Проекты общественных зданий
    • градостроительные концепции
    • проекты планировки территории
    • рабочие проекты
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Новокузнецк. Новосибирск
    • Сочи
    • Москва
    Награды компании
    финалисты конкурса на проект музей дизайна в москве, финвлисты Активный дом и.т.д
    Адрес
    117556 Москва
    Россия
    www.maparchitects.ru
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