С 1997 практика в области архитектуры и дизайна. Проектирование "под ключ" частных и общественных помещений, разработка авторской мебели, комплектация объектов мебелью, отделочными материалами, осветительным оборудованием, текстилем и аксессуарами.
В сферу деятельности так же входит проектирование и строительство малоэтажных домов. реконструкция фасадов, планировка участков, разработка и гармоничное встраивание малой садовой архитектуры - беседок, барбекю-павильонов, разработка сценарного освещения участков и т.д.
- Услуги
- Разработка архитектурных и дизайн-проектов
- строительство
- комплектация
- декорирование.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Гурзуф
- побережье Черногории
- Награды компании
- Золотая медаль за лучший дизайн выставочного стенда на
Интершарм 2002, номинация в конкурсе
Лучший фасад, интерьер, ландшафт, финалист в конкурсах
PINWIN
- Адрес
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Нижняя Масловка, 14
127220 Москва
Россия
+7-9166865067 xenia-design.ru