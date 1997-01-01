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Xenia Design Studio
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в Гринфилд, Xenia Design Studio Xenia Design Studio
    Дом в Гринфилд, Xenia Design Studio Xenia Design Studio
    Дом в Гринфилд, Xenia Design Studio Xenia Design Studio
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    Дом в Гринфилд

    С 1997 практика в области архитектуры и дизайна. Проектирование "под ключ" частных и общественных помещений,  разработка авторской мебели,  комплектация объектов мебелью, отделочными материалами, осветительным оборудованием, текстилем и аксессуарами.

    В сферу деятельности так же входит проектирование и строительство малоэтажных домов. реконструкция фасадов, планировка участков, разработка и гармоничное встраивание малой садовой архитектуры - беседок, барбекю-павильонов, разработка сценарного освещения участков и т.д.

    Услуги
    • Разработка архитектурных и дизайн-проектов
    • строительство
    • комплектация
    • декорирование.
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Гурзуф
    • побережье Черногории
    Награды компании
    Золотая медаль за лучший дизайн выставочного стенда на Интершарм 2002, номинация в конкурсе Лучший фасад, интерьер, ландшафт, финалист в конкурсах PINWIN
    Адрес
    Нижняя Масловка, 14
    127220 Москва
    Россия
    +7-9166865067 xenia-design.ru
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