С 1997 практика в области архитектуры и дизайна. Проектирование "под ключ" частных и общественных помещений, разработка авторской мебели, комплектация объектов мебелью, отделочными материалами, осветительным оборудованием, текстилем и аксессуарами.

В сферу деятельности так же входит проектирование и строительство малоэтажных домов. реконструкция фасадов, планировка участков, разработка и гармоничное встраивание малой садовой архитектуры - беседок, барбекю-павильонов, разработка сценарного освещения участков и т.д.