Компания «А3com Design & Build» занимается проектированием и созданием дизайна помещений коммерческого назначения. Мы создаем уникальные, эргономичные интерьеры офисов, разрабатываем дизайн общественных зон, торговых, офисных и гостиничных комплексов, а также ресторанов, клубов, баров, магазинов, салонов красоты, спа-центров и медицинских учреждений.

Наша миссия - повышать качество работы и уровень прибыли коммерческого интерьера. Мы опираемся на мировой опыт в разработке и реализации идей для внутреннего пространства и хотим донести культуры интерьера деловой среды до всех компаний России, независимо от формата бизнеса.