Компания «А3com Design & Build» занимается проектированием и созданием дизайна помещений коммерческого назначения. Мы создаем уникальные, эргономичные интерьеры офисов, разрабатываем дизайн общественных зон, торговых, офисных и гостиничных комплексов, а также ресторанов, клубов, баров, магазинов, салонов красоты, спа-центров и медицинских учреждений.
Наша миссия - повышать качество работы и уровень прибыли коммерческого интерьера. Мы опираемся на мировой опыт в разработке и реализации идей для внутреннего пространства и хотим донести культуры интерьера деловой среды до всех компаний России, независимо от формата бизнеса.
- Услуги
- Проектирование
- технология
- Дизайн
- реализация
- управление проектом
- Регионы обслуживания
- РФ и Москва
- Адрес
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1я Дубровская д.6
109044 Москва
Россия
+7-4957299332 a3com.ru