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A3com Design &amp; Build
Архитекторы Москва
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    • Компания «А3com Design & Build» занимается проектированием и созданием дизайна помещений коммерческого назначения. Мы создаем уникальные, эргономичные интерьеры офисов, разрабатываем дизайн общественных зон, торговых, офисных и гостиничных комплексов, а также ресторанов, клубов, баров, магазинов, салонов красоты, спа-центров и медицинских учреждений.

    Наша миссия - повышать качество работы и уровень прибыли коммерческого интерьера. Мы опираемся на мировой опыт в разработке и реализации идей для внутреннего пространства и хотим донести культуры интерьера деловой среды до всех компаний России, независимо от формата бизнеса.

    Услуги
    • Проектирование
    • технология
    • Дизайн
    • реализация
    • управление проектом
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    1я Дубровская д.6
    109044 Москва
    Россия
    +7-4957299332 a3com.ru
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