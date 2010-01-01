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EKODIM
Архитекторы Киев, Украина
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    • Дом-резиденция, EKODIM EKODIM
    Дом-резиденция, EKODIM EKODIM
    Дом-резиденция, EKODIM EKODIM
    Дом-резиденция

    Компания EkoDim, основанная в 2010 году - одна из ведущих строительных компаний Украины. За все время своего существования компания зарекомендовала себя в Украине и за рубежом.

    Компания имеет сотни разработанных проектов и построенных домов различных направлений и технологий. Наша команда работает над воплощением современных технологий. Мы предлагаем свои услуги от проектирования дома и разработки дизайна до его реализации. Имеем высокотехнологичное оборудование, это дает нам возможность, в процессе выполнения заказа, предоставлять клиенту качественный продукт, отвечающий всем нормам и технологиям.

    Мы выполняем заказы по всей территории Украины и имеем специалистов нашей компании в каждом регионе. Строим частные дома, коттеджи, гостиничные комплексы и базы отдыха. Будь то дом по канадской технологии, дом из кирпича, из газоблока или из керамоблока - выполним любой заказ на строительство дома в заранее оговоренные сроки.

    Нашей основной специализацией - является полный цикл постройки дома - от создания проекта до строительства под ключ.

    Проекты домов нашей компании созданы архитекторами с большим опытом. В них учтены все требования и детали строительства частных домов и коттеджей.

    Возможно строителсьтво как типового дома, так и дома по чертежам заказчика с индивидуальным подходом к строительству проекта.

    Наша компания работает официально и имеет всю необходимую документацию так что мы можем дать вам максимальные гарантии, заказывая строительство дома под ключ, вы станете его счастливым обладателем и получите широкий комплекс услуг по возведению вашего жилья.

    Строительство частного дома проводится в определенной последовательности.

    • Консультация. На первом этапе проводится собеседование. Вы сообщаете свои требования, специалисты оказывают помощь в выборе подходящего проекта по строительству дома, рассчитывают предварительную стоимость, дают ответы на все интересующие вопросы.
    • Разработка проектной документации. Если в каталоге не удалось найти оптимальный вариант, мы займемся разработкой индивидуального проекта. Схемы и чертежи будут сделаны в индивидуальном порядке. Это особенно удобно в случае, если Вы хотите уложиться в определенную денежную сумму или интересует дом с нестандартной планировкой.
    • Возведение дома. Строительство здания под ключ начинается с подготовки фундамента. Затем возводится каркас, устанавливаются несущие конструкции. После укладки стен и монтажа кровли, проводится внутренняя и наружная отделка, в доме прокладывают инженерные системы (электричество, интернет, водо- и газопровод, вентиляцию, канализацию и пр.)
    Услуги
    • Строительство под ключ
    • дом из кирпича
    • дом из газоблока
    • разработка проектной документации
    • дом из керамического кирпича
    • дом из газобетона
    • дом за 3 месяца
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    ул.Вадима Гетьмана 4
    03057 Киев, Украина
    Украина
    +380-962275748 ekodim.org.ua

    Отзыв

    Сергей Алекс Сергей Алекс
    Отличный застройщик, спасибо за качественное возведение дома
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Июль 2020
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