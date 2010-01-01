Компания EkoDim, основанная в 2010 году - одна из ведущих строительных компаний Украины. За все время своего существования компания зарекомендовала себя в Украине и за рубежом.

Компания имеет сотни разработанных проектов и построенных домов различных направлений и технологий. Наша команда работает над воплощением современных технологий. Мы предлагаем свои услуги от проектирования дома и разработки дизайна до его реализации. Имеем высокотехнологичное оборудование, это дает нам возможность, в процессе выполнения заказа, предоставлять клиенту качественный продукт, отвечающий всем нормам и технологиям.

Мы выполняем заказы по всей территории Украины и имеем специалистов нашей компании в каждом регионе. Строим частные дома, коттеджи, гостиничные комплексы и базы отдыха. Будь то дом по канадской технологии, дом из кирпича, из газоблока или из керамоблока - выполним любой заказ на строительство дома в заранее оговоренные сроки.

Нашей основной специализацией - является полный цикл постройки дома - от создания проекта до строительства под ключ.

Проекты домов нашей компании созданы архитекторами с большим опытом. В них учтены все требования и детали строительства частных домов и коттеджей.

Возможно строителсьтво как типового дома, так и дома по чертежам заказчика с индивидуальным подходом к строительству проекта.

Наша компания работает официально и имеет всю необходимую документацию так что мы можем дать вам максимальные гарантии, заказывая строительство дома под ключ, вы станете его счастливым обладателем и получите широкий комплекс услуг по возведению вашего жилья.

Строительство частного дома проводится в определенной последовательности.