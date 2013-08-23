6 современных способов раскладки плитки

Однотонная или простая прямоугольная плитка в ванной комнате – это скучно? Не тут-то было! Лаконичная плитка, выдержанная в одном оттенке и без лишней вычурности – один из самых актуальных трендов последнего времени.

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