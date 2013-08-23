Мы занимаемся разработкой дизайн-проектов частных и общественных интерьеров. В нашем портфолио Вы найдете объекты по дизайну: квартир, таунхаусов, загородных домов, апартаментов, гостиниц, ресторанов, кафе, ночных клубов, офисов, банков, магазинов, спа-салонов. Кредо компании - "Нестандартные интерьеры".
- Услуги
- разработка дизайн-проекта
- рабочей документации
- подбор отделочных материалов
- мебели и оборудования
- помощь в закупках
- услуги по декору и хоум-стейджингу
- личный шоппинг
- ремонт и отделка помещений.
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- Регионы обслуживания
- Москва и рф и весь мир
- Награды компании
- Выход в финал конкурса Pinwin в 2014г:
- 1.
Лучший дизайн гостиной.
- 2.
Лучший интерьер в классическом стиле.
- 3.
Сталь в интерьере.
- Выход в финал конкурса Pinwin5 в 2014г:
- 1.
Лучший дизайн гостиной.
- 2.
Лучший интерьер в классическом стиле.
- Адрес
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г.Москва, ул. Щербаковская д.3
125364 Москва
Россия
+7-9165253384 www.wb-design.ru
г.Москва, ул. Свободы д. 42