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White &amp; Black Design Studio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн загородного дома, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
    Дизайн загородного дома, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
    Дизайн загородного дома, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
    +5
    Дизайн загородного дома
    Дизайн дома в поселке Forest Lake , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн дома в поселке Forest Lake , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн дома в поселке Forest Lake , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Столовая комната в эклектичном стиле
    +4
    Дизайн дома в поселке Forest Lake
    Дизайн квартиры в ЖК Суханово парк, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
    Дизайн квартиры в ЖК Суханово парк, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
    Дизайн квартиры в ЖК Суханово парк, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
    +22
    Дизайн квартиры в ЖК Суханово парк
    Дизайн квартиры в неоклассическом стиле , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в классическом стиле
    Дизайн квартиры в неоклассическом стиле , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в классическом стиле
    Дизайн квартиры в неоклассическом стиле , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Кухня в классическом стиле
    +19
    Дизайн квартиры в неоклассическом стиле
    Дизайн квартиры в ярких оттенках, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
    Дизайн квартиры в ярких оттенках, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
    Дизайн квартиры в ярких оттенках, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
    +16
    Дизайн квартиры в ярких оттенках
    Дизайн загородного дома в поселке Barvikha Hills , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн загородного дома в поселке Barvikha Hills , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн загородного дома в поселке Barvikha Hills , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +4
    Дизайн загородного дома в поселке Barvikha Hills
    Показать все 8 проекты

    Мы занимаемся разработкой дизайн-проектов частных и общественных интерьеров. В нашем портфолио Вы найдете объекты по дизайну: квартир, таунхаусов, загородных домов, апартаментов, гостиниц, ресторанов, кафе, ночных клубов, офисов, банков, магазинов, спа-салонов. Кредо компании - "Нестандартные интерьеры".

    Услуги
    • разработка дизайн-проекта
    • рабочей документации
    • подбор отделочных материалов
    • мебели и оборудования
    • помощь в закупках
    • услуги по декору и хоум-стейджингу
    • личный шоппинг
    • ремонт и отделка помещений.
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва и рф и весь мир
    Награды компании
    • Выход в финал конкурса Pinwin в 2014г:
    • 1. Лучший дизайн гостиной
    • 2. Лучший интерьер в классическом стиле
    • 3. Сталь в интерьере.
    • Выход в финал конкурса Pinwin5 в 2014г:
    • 1. Лучший дизайн гостиной
    • 2. Лучший интерьер в классическом стиле.
    Адрес
    г.Москва, ул. Щербаковская д.3
    125364 Москва
    Россия
    +7-9165253384 www.wb-design.ru
    Законное владение

    г.Москва, ул. Свободы д. 42

    Отзыв

    Ольга Захарова
    больше 1 года назад

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