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АС Бюро
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Заповедный парк, интерьер дома в минимализме, АС Бюро АС Бюро Гостиная в стиле минимализм
    Заповедный парк, интерьер дома в минимализме, АС Бюро АС Бюро Гостиная в стиле минимализм
    Заповедный парк, интерьер дома в минимализме, АС Бюро АС Бюро Спальня в стиле минимализм
    +15
    Заповедный парк, интерьер дома в минимализме
    Квартира американская классика ЖК «The MID», АС Бюро АС Бюро Кухня в классическом стиле
    Квартира американская классика ЖК «The MID», АС Бюро АС Бюро Ванная в классическом стиле
    Квартира американская классика ЖК «The MID», АС Бюро АС Бюро Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +6
    Квартира американская классика ЖК «The MID»
    Дизайн квартиры ЖК Донской Олимп, АС Бюро АС Бюро Гостиная в классическом стиле
    Дизайн квартиры ЖК Донской Олимп, АС Бюро АС Бюро Столовая комната в классическом стиле
    Дизайн квартиры ЖК Донской Олимп, АС Бюро АС Бюро Спальня в классическом стиле
    +10
    Дизайн квартиры ЖК Донской Олимп
    Дом в ландшафте, АС Бюро АС Бюро Гостиные в эклектичном стиле
    Дом в ландшафте, АС Бюро АС Бюро Спальня в эклектичном стиле
    Дом в ландшафте, АС Бюро АС Бюро Дома в эклектичном стиле
    +8
    Дом в ландшафте
    Трехкомнатная в Свиблово, АС Бюро АС Бюро Гостиные в эклектичном стиле
    Трехкомнатная в Свиблово, АС Бюро АС Бюро Столовая комната в эклектичном стиле
    Трехкомнатная в Свиблово, АС Бюро АС Бюро Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    Трехкомнатная в Свиблово
    Квартира ЖК «Велтон парк–Золотая Миля», АС Бюро АС Бюро Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира ЖК «Велтон парк–Золотая Миля», АС Бюро АС Бюро Спальня в эклектичном стиле
    Квартира ЖК «Велтон парк–Золотая Миля», АС Бюро АС Бюро Ванная комната в эклектичном стиле
    +6
    Квартира ЖК «Велтон парк–Золотая Миля»
    Показать все 14 проекты

    Сэкономлю Ваше время, за счет годами отработанной системы.

    Создам для Вас уютный, функциональный интерьер для спокойствия и душевного наполнения.


    Уверен в этом, потому что:

    1. Каждый элемент в моих интерьерах работает, а не просто стоит для красоты.

    2. Я не работаю с дворцовой «тяжелой» классикой и кислотными цветами.

    3. Планировка строится на основе Ваших индивидуальных привычек в быту.

    4. Весь дизайн выстраивается на основе Вашего ценового сегмента на ремонт.

    5. Решаю вопрос разных вкусовых предпочтений в семье.

    6. Ищу индивидуальный образ для Вашего пространства, а не собираю «шаблонные» решения в очередной интерьер.

    ﻿

    1. Опыт - 15 лет.

    2. Участник ТВ проекта Школа ремонта на ТНТ.

    3. В портфолио порядка 300 различных проектов.

    4. Финалы международных интерьерных конкурсов.

    5. Выступления на специализированных выставках.

    6. Работал с MARS, СОГАЗ, ВТБ.

    7. В партнёрах есть проверенные компании по строительству, производству мебели, поставщики отделочных материалов.

    Услуги
    • архитектура
    • дизайн интерьера
    • дизайн-проект
    • дизайн квартиры
    • дизайн дома
    • Проектирование
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область (Возможна удаленная работа в других регионах и странах по договоренности.)
    Награды компании
    Финал международного конкурса Pinwin Лучший интерьер ресторана, кафе или бара 2016г., Сертификат о прохождении курса обучения "Effective Interior Visualization 3DS Max, Многочисленные выступления в качестве спикера на специализированных выставках.
    Адрес
    Нижний Сусальный пер., 5,стр. 17
    105064 Москва, Россия
    Россия
    +7-9150333226 a-s-buro.com
    Законное владение

    ул. Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 17

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