Сэкономлю Ваше время, за счет годами отработанной системы.
Создам для Вас уютный, функциональный интерьер для спокойствия и душевного наполнения.
Уверен в этом, потому что:
1. Каждый элемент в моих интерьерах работает, а не просто стоит для красоты.
2. Я не работаю с дворцовой «тяжелой» классикой и кислотными цветами.
3. Планировка строится на основе Ваших индивидуальных привычек в быту.
4. Весь дизайн выстраивается на основе Вашего ценового сегмента на ремонт.
5. Решаю вопрос разных вкусовых предпочтений в семье.
6. Ищу индивидуальный образ для Вашего пространства, а не собираю «шаблонные» решения в очередной интерьер.
1. Опыт - 15 лет.
2. Участник ТВ проекта Школа ремонта на ТНТ.
3. В портфолио порядка 300 различных проектов.
4. Финалы международных интерьерных конкурсов.
5. Выступления на специализированных выставках.
6. Работал с MARS, СОГАЗ, ВТБ.
7. В партнёрах есть проверенные компании по строительству, производству мебели, поставщики отделочных материалов.
- Услуги
- архитектура
- дизайн интерьера
- дизайн-проект
- дизайн квартиры
- дизайн дома
- Проектирование
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область (Возможна удаленная работа в других регионах и странах по договоренности.)
- Награды компании
- Финал международного конкурса Pinwin
Лучший интерьер ресторана, кафе или бара2016г., Сертификат о прохождении курса обучения "Effective Interior Visualization 3DS Max, Многочисленные выступления в качестве спикера на специализированных выставках.
- Адрес
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Нижний Сусальный пер., 5,стр. 17
105064 Москва, Россия
Россия
+7-9150333226 a-s-buro.com
ул. Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 17