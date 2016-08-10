Сэкономлю Ваше время, за счет годами отработанной системы.

Создам для Вас уютный, функциональный интерьер для спокойствия и душевного наполнения.





Уверен в этом, потому что:

1. Каждый элемент в моих интерьерах работает, а не просто стоит для красоты.

2. Я не работаю с дворцовой «тяжелой» классикой и кислотными цветами.

3. Планировка строится на основе Ваших индивидуальных привычек в быту.

4. Весь дизайн выстраивается на основе Вашего ценового сегмента на ремонт.

5. Решаю вопрос разных вкусовых предпочтений в семье.

6. Ищу индивидуальный образ для Вашего пространства, а не собираю «шаблонные» решения в очередной интерьер.

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1. Опыт - 15 лет.

2. Участник ТВ проекта Школа ремонта на ТНТ.

3. В портфолио порядка 300 различных проектов.

4. Финалы международных интерьерных конкурсов.

5. Выступления на специализированных выставках.

6. Работал с MARS, СОГАЗ, ВТБ.

7. В партнёрах есть проверенные компании по строительству, производству мебели, поставщики отделочных материалов.