Наклейки на кухне

Не всегда есть возможность затеять полномасштабный ремонт на кухне. У кого-то нет времени, у кого-то денег. Но это еще не повод отказывать себе в удовольствии немного видоизменить свой дом, внести в его интерьер новые цветовые мот…

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