Дизайн интерьеров разной сложности, декоративные вещи для интерьеров. Маленький бюджет не означает не стильнный и красивый интерьер!
- Услуги
- Дизайн интерьеров; interior design of houses and apartments
- Регионы обслуживания
- Moscow
- Награды компании
- Галина Сторожкова — дизайнер интерьеров. Окончила школу-студию «Детали».
- Каждый новый проект для нее — это возможность сделать мир красивее. Ее вдохновляют красивые люди вокруг, книги, музыка и даже еда. Считает, что в работе дизайнера не обойтись без правильной архитектуры, цвета и света, а умелое сочетание этих трех элементов помогает создавать шедевры.
- Адрес
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117321 Moscow
Россия