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Galina GSV. Галина Сторожкова
Дизайнеры интерьера Moscow
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Проекты

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    • Провинциальный шик. Квартира в Нижнем Новгороде. Элементы русского стиля в интерьере, Galina GSV. Галина Сторожкова Galina GSV. Галина Сторожкова Гостиная в классическом стиле
    Провинциальный шик. Квартира в Нижнем Новгороде. Элементы русского стиля в интерьере, Galina GSV. Галина Сторожкова Galina GSV. Галина Сторожкова Гостиная в классическом стиле
    Провинциальный шик. Квартира в Нижнем Новгороде. Элементы русского стиля в интерьере, Galina GSV. Галина Сторожкова Galina GSV. Галина Сторожкова Гостиная в классическом стиле
    +22
    Провинциальный шик. Квартира в Нижнем Новгороде. Элементы русского стиля в интерьере

    Дизайн интерьеров разной сложности, декоративные вещи для интерьеров. Маленький бюджет не означает не стильнный и красивый интерьер!

    Услуги
    Дизайн интерьеров; interior design of houses and apartments
    Регионы обслуживания
    Moscow
    Награды компании
    • Галина Сторожкова — дизайнер интерьеров. Окончила школу-студию «Детали».
    • Каждый новый проект для нее — это возможность сделать мир красивее. Ее вдохновляют красивые люди вокруг, книги, музыка и даже еда. Считает, что в работе дизайнера не обойтись без правильной архитектуры, цвета и света, а умелое сочетание этих трех элементов помогает создавать шедевры. 
    Адрес
    117321 Moscow
    Россия
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