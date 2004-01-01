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NSDgroup
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    • NSDgroup

     — компания, которая с 2004 г. занимается ремонтными и строительными работами на рынке Украины. 

    За это время мы успели зарекомендовать себя как надёжного партнёра, который всё делает — как договорились, в полном объёме, вовремя и качественно (приём работы с первого раза) 

    Мы оказываем следующие услуги:

    • ремонтные и отделочные работы (квартиры, дома, помещения, коттеджи, офисы и т.д.)
    • строительные работы
    • дизайн квартиры и интерьера

    Миссия нашей компании

     — максимально ответственно подходить к выполнению каждого проекта, соблюдать все договорённости и делать, как для себя 

    Мы любим то, чем занимаемся, и это чувствуется в нашей работе. И каждый день мы стараемся над тем, чтобы результат этой работы доставлял клиентам удовольствие!

    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    01000 Киев, Украина
    Украина
    +380-671500551 nsdgroup.com.ua
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