NSDgroup

— компания, которая с 2004 г. занимается ремонтными и строительными работами на рынке Украины.

За это время мы успели зарекомендовать себя как надёжного партнёра, который всё делает — как договорились, в полном объёме, вовремя и качественно (приём работы с первого раза)

Мы оказываем следующие услуги:

ремонтные и отделочные работы (квартиры, дома, помещения, коттеджи, офисы и т.д.)

строительные работы

дизайн квартиры и интерьера

Миссия нашей компании

— максимально ответственно подходить к выполнению каждого проекта, соблюдать все договорённости и делать, как для себя

Мы любим то, чем занимаемся, и это чувствуется в нашей работе. И каждый день мы стараемся над тем, чтобы результат этой работы доставлял клиентам удовольствие!