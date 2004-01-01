NSDgroup
— компания, которая с 2004 г. занимается ремонтными и строительными работами на рынке Украины.
За это время мы успели зарекомендовать себя как надёжного партнёра, который всё делает — как договорились, в полном объёме, вовремя и качественно (приём работы с первого раза)
Мы оказываем следующие услуги:
- ремонтные и отделочные работы (квартиры, дома, помещения, коттеджи, офисы и т.д.)
- строительные работы
- дизайн квартиры и интерьера
Миссия нашей компании
— максимально ответственно подходить к выполнению каждого проекта, соблюдать все договорённости и делать, как для себя
Мы любим то, чем занимаемся, и это чувствуется в нашей работе. И каждый день мы стараемся над тем, чтобы результат этой работы доставлял клиентам удовольствие!
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Адрес
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01000 Киев, Украина
Украина
+380-671500551 nsdgroup.com.ua