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ArtGear
Дизайнеры Москва
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Проекты

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    • ArtGear_01, ArtGear ArtGear Рабочий кабинет Освещение
    ArtGear_01, ArtGear ArtGear Рабочий кабинет Освещение
    ArtGear_01, ArtGear ArtGear Рабочий кабинет Освещение
    +17
    ArtGear_01

    Мы изготавливаем уникальную мебель и предметы интерьера, проектируем
    дизайн жилых и коммерческих помещений. Двигаясь от идеи к её воплощению, мы используем детали автомобилей и мотоциклов, фрагменты технологических конструкций и части механизмов, сочетаем красоту природных материалов с индустриальным наследием. Наши цели просты — создавать харизматичные вещи и проектировать оригинальные пространства.

    Услуги
    • Дизайн
    • Проектирование
    • Производство
    • продажа
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    141406 Москва
    Россия
    +7-9252855915 artgear.pro
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