Мы изготавливаем уникальную мебель и предметы интерьера, проектируем

дизайн жилых и коммерческих помещений. Двигаясь от идеи к её воплощению, мы используем детали автомобилей и мотоциклов, фрагменты технологических конструкций и части механизмов, сочетаем красоту природных материалов с индустриальным наследием. Наши цели просты — создавать харизматичные вещи и проектировать оригинальные пространства.