Мы изготавливаем уникальную мебель и предметы интерьера, проектируем
дизайн жилых и коммерческих помещений. Двигаясь от идеи к её воплощению, мы используем детали автомобилей и мотоциклов, фрагменты технологических конструкций и части механизмов, сочетаем красоту природных материалов с индустриальным наследием. Наши цели просты — создавать харизматичные вещи и проектировать оригинальные пространства.
- Услуги
- Дизайн
- Проектирование
- Производство
- продажа
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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141406 Москва
Россия
+7-9252855915 artgear.pro