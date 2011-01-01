Основное наше преимущество — опыт работы с 2011 года.
Ровно столько существует наш сайт и это легко проверить.
За это время мы разобрались во всех нюансах каменного строительства и Вам не придется платить за ошибки новичков.
Также, мы никогда не стремились к «конвейеру», зато смогли обеспечить заказчикам должный уровень качества работ и индивидуальный подход в лице менеджеров проекта со строительным образованием, грамотным русским и уважением к клиенту.
В нашем багаже:
- Опыт строительства больших и технически сложных домов до 700м2
- Полная экспертиза по нестандартным технологиям и решениям
- Опыт индивидуального проектирования и строительства «с нуля» и «под ключ», то есть мы делали все от идеи до новоселья
- Мы разработали уникальный (по детализации) калькулятор, который дает окончательную и точную цену сразу (посмотрите как это работает)
Каждый наш заказчик получает:
- Фиксированную в договоре цену строительства, и никаких доплат за «непредвиденные» работы
- Быстрое выполнение работ за счет привлечения специализированных бригад
- Возможность сэкономить на этапе проектирования (мы знаем как удешевить дом без существенной потери качества)
- Подготовка документов, переписка и контроль строительства осуществляется профессионалами с опытом и строительным образованием
- Услуги
- Стрительство каменных домовт 200м2
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- Индивидуальное проектирование и подбор проектов
- Строительство каменных домов от 200м2
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Награды компании
- В рейтинге ТОП-200 строительных компаний загородных домов Москвы и области
- https://mvlife.ru/top.html
- Адрес
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Средняя Первомайская, д.3
105077 Москва, Россия
Россия
+7-9779285165 BelDomoKomplekt.ru