Основное наше преимущество — опыт работы с 2011 года.

Ровно столько существует наш сайт и это легко проверить.

За это время мы разобрались во всех нюансах каменного строительства и Вам не придется платить за ошибки новичков.





Также, мы никогда не стремились к «конвейеру», зато смогли обеспечить заказчикам должный уровень качества работ и индивидуальный подход в лице менеджеров проекта со строительным образованием, грамотным русским и уважением к клиенту.





В нашем багаже:

Опыт строительства больших и технически сложных домов до 700м2

Полная экспертиза по нестандартным технологиям и решениям

Опыт индивидуального проектирования и строительства «с нуля» и «под ключ», то есть мы делали все от идеи до новоселья

Мы разработали уникальный (по детализации) калькулятор, который дает окончательную и точную цену сразу (посмотрите как это работает)





Каждый наш заказчик получает: