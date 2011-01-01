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БелДомоКомплект
Строители Москва, Россия
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    • Основное наше преимущество — опыт работы с 2011 года.

    Ровно столько существует наш сайт и это легко проверить.

    За это время мы разобрались во всех нюансах каменного строительства и Вам не придется платить за ошибки новичков.


    Также, мы никогда не стремились к «конвейеру», зато смогли обеспечить заказчикам должный уровень качества работ и индивидуальный подход в лице менеджеров проекта со строительным образованием, грамотным русским и уважением к клиенту.


    В нашем багаже:

    • Опыт строительства больших и технически сложных домов до 700м2
    • Полная экспертиза по нестандартным технологиям и решениям
    • Опыт индивидуального проектирования и строительства «с нуля» и «под ключ», то есть мы делали все от идеи до новоселья
    • Мы разработали уникальный (по детализации) калькулятор, который дает окончательную и точную цену сразу (посмотрите как это работает)


    Каждый наш заказчик получает:

    • Фиксированную в договоре цену строительства, и никаких доплат за «непредвиденные» работы
    • Быстрое выполнение работ за счет привлечения специализированных бригад
    • Возможность сэкономить на этапе проектирования (мы знаем как удешевить дом без существенной потери качества)
    • Подготовка документов, переписка и контроль строительства осуществляется профессионалами с опытом и строительным образованием
    Услуги
    • Стрительство каменных домовт 200м2
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    • Индивидуальное проектирование и подбор проектов
    • Строительство каменных домов от 200м2
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Награды компании
    • В рейтинге ТОП-200 строительных компаний загородных домов Москвы и области
    • https://mvlife.ru/top.html
    Адрес
    Средняя Первомайская, д.3
    105077 Москва, Россия
    Россия
    +7-9779285165 BelDomoKomplekt.ru
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