







JULIA CHADOVA -private interior designer

ДИЗАЙН-ИНТЕРЬЕРА - ЭТО НЕ МОЯ РАБОТА, ЭТО МОЯ

СТРАСТЬ.

ОНА ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ НАСЛАЖДАТЬСЯ КАЖДОЙ УДЕЛЕННОЙ

МИНУТОЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ.

ВАРИАНТОВ ПРОСТРАНСТВ - БЕСКОНЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО,

ВЫБЕРЕТЕ СВОЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

А МОЯ КОМАНДА ПОМОЖЕТ ВОПЛОТИТЬ!







