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Дизайнеры интерьера Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
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    JULIA CHADOVA -private interior designer

    ДИЗАЙН-ИНТЕРЬЕРА - ЭТО НЕ МОЯ РАБОТА, ЭТО МОЯ

    СТРАСТЬ. 

    ОНА ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ НАСЛАЖДАТЬСЯ КАЖДОЙ УДЕЛЕННОЙ

    МИНУТОЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ. 

    ВАРИАНТОВ ПРОСТРАНСТВ - БЕСКОНЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО, 

    ВЫБЕРЕТЕ СВОЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! 

    А МОЯ КОМАНДА ПОМОЖЕТ ВОПЛОТИТЬ! 



    Услуги
    дизайн интерьера
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    Адрес
    603000 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Россия
    +7-9648397040 design-pv.com
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