JULIA CHADOVA -private interior designer
ДИЗАЙН-ИНТЕРЬЕРА - ЭТО НЕ МОЯ РАБОТА, ЭТО МОЯ
СТРАСТЬ.
ОНА ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ НАСЛАЖДАТЬСЯ КАЖДОЙ УДЕЛЕННОЙ
МИНУТОЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ.
ВАРИАНТОВ ПРОСТРАНСТВ - БЕСКОНЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО,
ВЫБЕРЕТЕ СВОЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!
А МОЯ КОМАНДА ПОМОЖЕТ ВОПЛОТИТЬ!
- Услуги
- дизайн интерьера
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- Чехия
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- Адрес
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603000 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Россия
+7-9648397040 design-pv.com