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Pleshkova Design
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 9Проекты (9) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Зона выдачи в автосалоне на Новорижском шоссе, Pleshkova Design Pleshkova Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Зона выдачи в автосалоне на Новорижском шоссе, Pleshkova Design Pleshkova Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Зона выдачи в автосалоне на Новорижском шоссе, Pleshkova Design Pleshkova Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +3
    Зона выдачи в автосалоне на Новорижском шоссе
    Кафе на Ленинском проспекте, Pleshkova Design Pleshkova Design Конференц-центры в стиле лофт
    Кафе на Ленинском проспекте
    Кальянная на Марьина Роща, Pleshkova Design Pleshkova Design Конференц-центры в стиле лофт
    Кальянная на Марьина Роща, Pleshkova Design Pleshkova Design Конференц-центры в стиле лофт
    Кальянная на Марьина Роща, Pleshkova Design Pleshkova Design Конференц-центры в стиле лофт
    +4
    Кальянная на Марьина Роща
    Трехкомнатная квартира в ЖК Аннино Парк, Pleshkova Design Pleshkova Design Кухня в стиле лофт
    Трехкомнатная квартира в ЖК Аннино Парк, Pleshkova Design Pleshkova Design Кухня в стиле лофт
    Трехкомнатная квартира в ЖК Аннино Парк, Pleshkova Design Pleshkova Design Спальня в стиле лофт
    +11
    Трехкомнатная квартира в ЖК Аннино Парк
    Двухкомнатная квартира в ЖК Краски жизни , Pleshkova Design Pleshkova Design Кухня в классическом стиле
    Двухкомнатная квартира в ЖК Краски жизни , Pleshkova Design Pleshkova Design Кухня в классическом стиле
    Двухкомнатная квартира в ЖК Краски жизни , Pleshkova Design Pleshkova Design Кухня в классическом стиле
    +7
    Двухкомнатная квартира в ЖК Краски жизни
    Двухкомнатная квартира в ЖК Лучи, Pleshkova Design Pleshkova Design Гостиные в эклектичном стиле
    Двухкомнатная квартира в ЖК Лучи, Pleshkova Design Pleshkova Design Встроенные кухни
    Двухкомнатная квартира в ЖК Лучи, Pleshkova Design Pleshkova Design Спальня в эклектичном стиле
    +5
    Двухкомнатная квартира в ЖК Лучи
    Показать все 9 проекты

    Наша профессиональная команда создает гармоничные, стильные и функциональные интерьерные решения для современных людей!

    Мы всегда интересуемся предпочтениями наших заказчиков и не навязываем то что им не нравится, учитывая при этом бюджет.

    Каждый проект от начала и до конца ведет индивидуальный, закрепленный за проектом дизайнер, а не группа людей на аутсорсинге.

    Мы проектируем и разрабатываем интерьерные решения для коммерческих помещений (офисов, ресторанов, кафе, loft-пространств и т.д.)

    Мы проектируем интерьеры как для маленьких квартир-студий так и для просторных апартаментов и частных домов. Мы знаем, как спланировать пространство в любой комнате.


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Авторский надзор
    • 3D визуализация
    • Ремонтные раб
    Регионы обслуживания
    Москва, МО и Россия
    Награды компании
    Неоднократный финалист в конкурсах на PinWin
    Адрес
    Новодмитровская
    127015 Москва, Россия
    Россия
    +7-9855514292 prideproject.ru
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