Наша профессиональная команда создает гармоничные, стильные и функциональные интерьерные решения для современных людей!
Мы всегда интересуемся предпочтениями наших заказчиков и не навязываем то что им не нравится, учитывая при этом бюджет.
Каждый проект от начала и до конца ведет индивидуальный, закрепленный за проектом дизайнер, а не группа людей на аутсорсинге.
Мы проектируем и разрабатываем интерьерные решения для коммерческих помещений (офисов, ресторанов, кафе, loft-пространств и т.д.)
Мы проектируем интерьеры как для маленьких квартир-студий так и для просторных апартаментов и частных домов. Мы знаем, как спланировать пространство в любой комнате.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Авторский надзор
- 3D визуализация
- Ремонтные раб
- Регионы обслуживания
- Москва, МО и Россия
- Награды компании
- Неоднократный финалист в конкурсах на PinWin
- Адрес
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Новодмитровская
127015 Москва, Россия
Россия
+7-9855514292 prideproject.ru