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maar
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 46Проекты (46) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЛАМПА-СЕРДЦЕ, maar maar ГостинаяАксессуары и декорации
    ЛАМПА-СЕРДЦЕ, maar maar Спальная комната Аксессуары и декор
    ЛАМПА-СЕРДЦЕ
    СКАМЬЯ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ, maar maar Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
    СКАМЬЯ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ, maar maar Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
    СКАМЬЯ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
    ЛОФТ ПОДСВЕЧНИК, maar maar ГостинаяАксессуары и декорации
    ЛОФТ ПОДСВЕЧНИК, maar maar ГостинаяАксессуары и декорации
    ЛОФТ ПОДСВЕЧНИК, maar maar Спальная комната Аксессуары и декор
    ЛОФТ ПОДСВЕЧНИК
    ГОЛОВА ЗАЙЦА, maar maar ГостинаяАксессуары и декорации
    ГОЛОВА ЗАЙЦА
    КОФЕЙНАЯ ПАРА, maar maar ГостинаяДиваны и журнальные столики
    КОФЕЙНАЯ ПАРА, maar maar ГостинаяДиваны и журнальные столики
    КОФЕЙНАЯ ПАРА, maar maar Спальная комната Тумбочки
    КОФЕЙНАЯ ПАРА
    НИЗКИЙ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК, maar maar ГостинаяДиваны и журнальные столики
    НИЗКИЙ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК, maar maar ГостинаяДиваны и журнальные столики
    НИЗКИЙ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК, maar maar ГостинаяДиваны и журнальные столики
    НИЗКИЙ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК
    Показать все 46 проекты

    Простые и естественные материалы, из которых мы создаем нашу мебель, передают ей красоту и гармонию, которые сама природа заложила в дерево и камень. Сталь, бетон, древесина – каждый из этих материалов является воплощением силы, надежности, спокойствия и молчаливого благородства. Именно эти качества мы стремимся привнести в дома наших клиентов, подчиняя облик мебели maar сути используемых материалов, выбирая простые, строгие формы предметов, нейтральные цвета, избегая лишнего декора. Как дерево, камень и сталь служат своему предназначению, сдержанно и невозмутимо, так и нашу лофт мебель мы стараемся создавать максимально удобной, продуманной и функциональной.

    Услуги
    готовая мебель, мебель на заказ и дизайн-сопровождение
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, Во всем мире и Москва
    Адрес
    Барклая, 6Т
    121087 Москва
    Россия
    +7-9162034858 maar.se
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