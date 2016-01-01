Простые и естественные материалы, из которых мы создаем нашу мебель, передают ей красоту и гармонию, которые сама природа заложила в дерево и камень. Сталь, бетон, древесина – каждый из этих материалов является воплощением силы, надежности, спокойствия и молчаливого благородства. Именно эти качества мы стремимся привнести в дома наших клиентов, подчиняя облик мебели maar сути используемых материалов, выбирая простые, строгие формы предметов, нейтральные цвета, избегая лишнего декора. Как дерево, камень и сталь служат своему предназначению, сдержанно и невозмутимо, так и нашу лофт мебель мы стараемся создавать максимально удобной, продуманной и функциональной.