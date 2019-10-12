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Albina Rogova
Журналисты и блогеры Ufa, Россия
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    Журналист в области интерьерного и промышленного дизайна с 2012.

    Опыт сотрудничества с известными российскими ресурсами о дизайне и ремонте

    (inmyroom, design-mate, dg-home, all4decor и др.).

    Пишу статьи, обзоры, интервью.

    Специализация: интерьерный и промышленный дизайн, флористика, декор.

    Готова помочь презентовать проект, подготовить интервью-визитку, наполнить сайт контентом.

    Услуги
    Журналистика и контент-менеджер
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    davletoval@yandex.ru
    450000 Ufa, Россия
    Россия
    +7-9613596012
    Законное владение

    davletoval@yandex.ru

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