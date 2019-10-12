Журналист в области интерьерного и промышленного дизайна с 2012.
Опыт сотрудничества с известными российскими ресурсами о дизайне и ремонте
(inmyroom, design-mate, dg-home, all4decor и др.).
Пишу статьи, обзоры, интервью.
Специализация: интерьерный и промышленный дизайн, флористика, декор.
Готова помочь презентовать проект, подготовить интервью-визитку, наполнить сайт контентом.
- Услуги
- Журналистика и контент-менеджер
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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davletoval@yandex.ru
450000 Ufa, Россия
Россия
+7-9613596012
Законное владение
davletoval@yandex.ru