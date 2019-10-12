Журналист в области интерьерного и промышленного дизайна с 2012.

Опыт сотрудничества с известными российскими ресурсами о дизайне и ремонте

(inmyroom, design-mate, dg-home, all4decor и др.).

Пишу статьи, обзоры, интервью.

Специализация: интерьерный и промышленный дизайн, флористика, декор.

Готова помочь презентовать проект, подготовить интервью-визитку, наполнить сайт контентом.