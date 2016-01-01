Прежде всего мы выступаем за персонифицированный подход и высокий уровень исполнения задач, поэтому каждый дизайн-проект SUDIO DA уникален в своей концепции и продуман до деталей. При создании жилых и коммерческих пространств, мы не боимся экспериментировать, следим за трендами и стремимся предвосхищать пожелания заказчика. Благодаря работе профессиональной команды нашей студии, состоящей из проектировщиков, художников инженеров и строителей, мы достигаем совершенного результата. Весь процесс проектирования мы ведем сами — от разработки концепции, комплектации, до строительно-ремонтных работ и проведения авторского контроля объектов. Мы создаем атмосферу и вкладываем душу в проекты, не забывая при этом про рациональные показатели как цена и качество. Сочетание оригинальных приемов, авторских элементов, эргономичных планировок, функциональных и практичных материалов отделки, использование актуальных технологий, арт-объектов и персонального сервиса делают жизнь и работу в наших объектах полными вдохновения и индивидуальности. Мы проектируем эмоции!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Ремонт
- Элитный ремонт
- Визуализация интерьера
- Подбор мебели
- Комплектация
- Авторский надзор
- Дизайн премиум
- Уникальный дизайн интерьера
- Проектирование частных домов
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- Регионы обслуживания
- Москва, Россия
- Награды компании
- Финалисты конкурса промышленного дизайна LETO 2016 года.
- Финалисты конкурса Знаковый элемент лофта 2017
- Участие в выставке
Российская неделя искусствМосковский Дом Художника, Москва 2016
- Участие в выставке
Visionare Art AwardМосковский Дом Художника, Москва 2018
- Адрес
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ул Анны Ахматовой, д 8
108850 Москва, Россия
Россия
+7-9160546563 www.todaooo.ru