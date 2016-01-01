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Studio DA
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • SEREBRYANYJ FONTAN SAND PROJECT, Studio DA Studio DA Спальня в стиле минимализм Бежевый
    SEREBRYANYJ FONTAN SAND PROJECT, Studio DA Studio DA Спальня в стиле минимализм Бежевый
    SEREBRYANYJ FONTAN SAND PROJECT, Studio DA Studio DA Спальня в стиле минимализм Бежевый
    +34
    SEREBRYANYJ FONTAN SAND PROJECT
    FLATCO YTESOV PROJECT, Studio DA Studio DA Гостиная в стиле минимализм Серый
    FLATCO YTESOV PROJECT, Studio DA Studio DA Гостиная в стиле минимализм Серый
    FLATCO YTESOV PROJECT, Studio DA Studio DA Гостиная в стиле минимализм МДФ Серый
    +31
    FLATCO YTESOV PROJECT
    LOFTEC CONCEPT 724, Studio DA Studio DA Спальня в стиле лофт Бетон Серый
    LOFTEC CONCEPT 724, Studio DA Studio DA Спальня в стиле лофт Оранжевый
    LOFTEC CONCEPT 724, Studio DA Studio DA Рабочий кабинет в стиле лофт Серый
    +9
    LOFTEC CONCEPT 724
    PRESNYA CITY SAFFRON THREAD, Studio DA Studio DA Гостиная в стиле минимализм Синий
    PRESNYA CITY SAFFRON THREAD, Studio DA Studio DA Гостиная в стиле минимализм Синий
    PRESNYA CITY SAFFRON THREAD, Studio DA Studio DA Гостиная в стиле минимализм Черный
    +29
    PRESNYA CITY SAFFRON THREAD
    TRIBECA TRINITY 5, Studio DA Studio DA Балкон и терраса в стиле минимализм Бетон Серый
    TRIBECA TRINITY 5, Studio DA Studio DA Балкон и терраса в стиле минимализм Бетон Серый
    TRIBECA TRINITY 5, Studio DA Studio DA Балкон и терраса в стиле минимализм Серый
    +14
    TRIBECA TRINITY 5

    Прежде всего мы выступаем за персонифицированный подход и высокий уровень исполнения задач, поэтому каждый дизайн-проект SUDIO DA уникален в своей концепции и продуман до деталей. При создании жилых и коммерческих пространств, мы не боимся экспериментировать, следим за трендами и стремимся предвосхищать пожелания заказчика. Благодаря работе профессиональной команды нашей студии, состоящей из проектировщиков, художников инженеров и строителей, мы достигаем совершенного результата. Весь процесс проектирования мы ведем сами — от разработки концепции, комплектации, до строительно-ремонтных работ и проведения авторского контроля объектов. Мы создаем атмосферу и вкладываем душу в проекты, не забывая при этом про рациональные показатели как цена и качество. Сочетание оригинальных приемов, авторских элементов, эргономичных планировок, функциональных и практичных материалов отделки, использование актуальных технологий, арт-объектов и персонального сервиса делают жизнь и работу в наших объектах полными вдохновения и индивидуальности. Мы проектируем эмоции!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Ремонт
    • Элитный ремонт
    • Визуализация интерьера
    • Подбор мебели
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    • Дизайн премиум
    • Уникальный дизайн интерьера
    • Проектирование частных домов
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия
    Награды компании
    • Финалисты конкурса промышленного дизайна LETO 2016 года.
    • Финалисты конкурса Знаковый элемент лофта 2017
    • Участие в выставке Российская неделя искусств Московский Дом Художника, Москва 2016
    • Участие в выставке Visionare Art Award Московский Дом Художника, Москва 2018
    Адрес
    ул Анны Ахматовой, д 8
    108850 Москва, Россия
    Россия
    +7-9160546563 www.todaooo.ru

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