Студия дизайна интерьеров Александры Абраменко
Для нас дизайн-проект - это не просто красивая картинка.
В первую очередь это возможность заказчика представить своё будущее пространство и понять, отвечает ли оно его представлениям об удобстве и красоте или нет.
Поэтому главным принципом моей работы является создание такого интерьера, которое будет подходить именно вашему стилю жизни, вашим привычками, интересами и увлечениям.
Не для каждого человека идеальный дом - это место отдыха: кому-то необходимо пространство, настраивающее на продуктивную и креативную работу, а кому-то нужен только покой и восстановление после рабочего дня.
В одном я убеждена точно: интерьер должен создавать такую атмосферу, которая будет улучшать качество вашей жизни.
- Услуги
- дизайн-проект
- дизайн квартир
- комплектация
- авторский надзор
- дизайн интерьера под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва, Екатеринбург и Россия
- Адрес
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620142 Екатеринбург, Россия
Россия
+7-9222250998 abr.pb.design