Студия дизайна интерьеров Александры Абраменко









Для нас дизайн-проект - это не просто красивая картинка.

В первую очередь это возможность заказчика представить своё будущее пространство и понять, отвечает ли оно его представлениям об удобстве и красоте или нет.

Поэтому главным принципом моей работы является создание такого интерьера, которое будет подходить именно вашему стилю жизни, вашим привычками, интересами и увлечениям.





Не для каждого человека идеальный дом - это место отдыха: кому-то необходимо пространство, настраивающее на продуктивную и креативную работу, а кому-то нужен только покой и восстановление после рабочего дня.





В одном я убеждена точно: интерьер должен создавать такую атмосферу, которая будет улучшать качество вашей жизни.