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Alexandra Abramenko Interior Design Studio
Дизайнеры интерьера Екатеринбург, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Bathroom, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Ванная комната в стиле минимализм
    Bathroom, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Ванная комната в стиле минимализм
    Bathroom, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Ванная комната в стиле минимализм
    +1
    Bathroom
    Master bedroom, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Спальня в эклектичном стиле
    Master bedroom, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Спальня в эклектичном стиле
    Master bedroom, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Спальня в эклектичном стиле
    +4
    Master bedroom
    Квартира 115 м2, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Кухни в эклектичном стиле
    Квартира 115 м2, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Кухни в эклектичном стиле
    Квартира 115 м2, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Кухни в эклектичном стиле
    +3
    Квартира 115 м2
    APARTMENT 19, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Гостиная в классическом стиле
    APARTMENT 19, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Гостиная в классическом стиле
    APARTMENT 19, Alexandra Abramenko Interior Design Studio Alexandra Abramenko Interior Design Studio Кухня в классическом стиле
    +3
    APARTMENT 19

    Студия дизайна интерьеров Александры Абраменко



    Для нас дизайн-проект - это не просто красивая картинка.

    В первую очередь это возможность заказчика представить своё будущее пространство и понять, отвечает ли оно его представлениям об удобстве и красоте или нет.

    Поэтому главным принципом моей работы является создание такого интерьера, которое будет подходить именно вашему стилю жизни, вашим привычками, интересами и увлечениям.


    Не для каждого человека идеальный дом - это место отдыха: кому-то необходимо пространство, настраивающее на продуктивную и креативную работу, а кому-то нужен только покой и восстановление после рабочего дня.


    В одном я убеждена точно: интерьер должен создавать такую атмосферу, которая будет улучшать качество вашей жизни.

    Услуги
    • дизайн-проект
    • дизайн квартир
    • комплектация
    • авторский надзор
    • дизайн интерьера под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва, Екатеринбург и Россия
    Адрес
    620142 Екатеринбург, Россия
    Россия
    +7-9222250998 abr.pb.design
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