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Medianyk Studio
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект "Детали" , Medianyk Studio Medianyk Studio Гостиная в стиле минимализм
    Проект "Детали" , Medianyk Studio Medianyk Studio Гостиная в стиле минимализм
    Проект "Детали" , Medianyk Studio Medianyk Studio Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Проект "Детали"
    Проект «Детали» , Medianyk Studio Medianyk Studio Гостиная в стиле модерн
    Проект «Детали» , Medianyk Studio Medianyk Studio Гостиная в стиле модерн
    Проект «Детали» , Medianyk Studio Medianyk Studio Кухня в стиле модерн
    +7
    Проект «Детали»
    «50 оттенков кофе», Medianyk Studio Medianyk Studio Гостиная в стиле модерн
    «50 оттенков кофе», Medianyk Studio Medianyk Studio Гостиная в стиле модерн
    «50 оттенков кофе», Medianyk Studio Medianyk Studio Гостиная в стиле модерн
    +15
    «50 оттенков кофе»

    «Медяник STUDIO» – дизайн-студия начала свой творческий путь более 10 лет назад и сегодня продолжает уверено идти в ногу со временем, а часто и опережает его, принося в сферу дизайна яркие новинки. Мы не просто создает «красивые картинки», а проектирует функциональность, уют и гармонию, что возможно только при тщательном контроле всего процесса реализации проекта, начиная от первого эскиза и заканчивая последним штрихом. Каждая линия, проведенная архитектором, дизайнером, – это не только будущая стена или план расстановки мебели, это основа комфортной жизни, поэтому колоссальный опыт, креативность и профессионализм нашей команды позволяет воплотить любую идею. Как люди творческие, мы постоянно находятся в поиске новых горизонтов, при чем и в буквальном значении этого понятия, то есть расширяя территорию своей деятельности далеко за границы нашей страны. В этом и есть наша цель – сделать мир более комфортным и гармоничным, пусть даже в отдельном доме, квартире или комнате.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    • консалтинг в сфере архитектуры и дизайна
    • декорирование
    • авторский надзор
    • комплектация интерьеров
    • Технический надзор
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    03041 Киев
    Украина
    +380-976993013

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