«Медяник STUDIO» – дизайн-студия начала свой творческий путь более 10 лет назад и сегодня продолжает уверено идти в ногу со временем, а часто и опережает его, принося в сферу дизайна яркие новинки. Мы не просто создает «красивые картинки», а проектирует функциональность, уют и гармонию, что возможно только при тщательном контроле всего процесса реализации проекта, начиная от первого эскиза и заканчивая последним штрихом. Каждая линия, проведенная архитектором, дизайнером, – это не только будущая стена или план расстановки мебели, это основа комфортной жизни, поэтому колоссальный опыт, креативность и профессионализм нашей команды позволяет воплотить любую идею. Как люди творческие, мы постоянно находятся в поиске новых горизонтов, при чем и в буквальном значении этого понятия, то есть расширяя территорию своей деятельности далеко за границы нашей страны. В этом и есть наша цель – сделать мир более комфортным и гармоничным, пусть даже в отдельном доме, квартире или комнате.