Наша команда состоит из архитекторов и художников-дизайнеров. У каждого — специализированное образование. За 3 года мы реализовали более 500 проектов в Украине и за рубежом. В процессе мы наладили сотрудничество с талантливыми и исполнительными мебельщиками и конструкторами, очень щепетильными строителями и другими специалистами, которые работают над созданием пространств. Мы знаем о том, чего не видно с первого взгляда и готовы предостеречь Вас от необдуманных решений. Мы постоянно трудимся над усовершенствованием наших рабочих процессов, чтобы Вам было еще проще и удобнее работать с нами. Для нас работа — это любимое хобби. Это образ жизни. Мы любим и гордимся своим делом. Именно поэтому мы ставим перед собой большие задачи. Мы не просто проектируем дизайн, мы помогаем Вам менять свою жизнь, изменяя пространство вокруг Вас.

Услуги Дизайн интерьера, Ремонт и Строительство Регионы обслуживания Одесса, Одесская область, Украина Адрес Успенская 66

65000 Одесса, Одесская область, Украина

Украина

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