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Gusyuk_studio
Дизайнеры интерьера Одесса, Одесская область, Украина
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Апартамент біля моря , Gusyuk_studio Gusyuk_studio Гостиная в стиле модерн
    Апартамент біля моря , Gusyuk_studio Gusyuk_studio Гостиная в стиле модерн
    Апартамент біля моря , Gusyuk_studio Gusyuk_studio Маленькие кухни
    +10
    Апартамент біля моря
    Клініка Пластичної хірургії Patlazhan Clinic, Gusyuk_studio Gusyuk_studio Конференц-центры в стиле модерн Серый
    Клініка Пластичної хірургії Patlazhan Clinic, Gusyuk_studio Gusyuk_studio Конференц-центры в стиле модерн
    Клініка Пластичної хірургії Patlazhan Clinic, Gusyuk_studio Gusyuk_studio Конференц-центры в стиле модерн Серый
    +24
    Клініка Пластичної хірургії Patlazhan Clinic
    Наша команда состоит из архитекторов и художников-дизайнеров. У каждого — специализированное образование. За 3 года мы реализовали более 500 проектов в Украине и за рубежом. В процессе мы наладили сотрудничество с талантливыми и исполнительными мебельщиками и конструкторами, очень щепетильными строителями и другими специалистами, которые работают над созданием пространств. Мы знаем о том, чего не видно с первого взгляда и готовы предостеречь Вас от необдуманных решений. Мы постоянно трудимся над усовершенствованием наших рабочих процессов, чтобы Вам было еще проще и удобнее работать с нами.  Для нас работа — это любимое хобби. Это образ жизни. Мы любим и гордимся своим делом. Именно поэтому мы ставим перед собой большие задачи. Мы не просто проектируем дизайн, мы помогаем Вам менять свою жизнь, изменяя пространство вокруг Вас.
    Услуги
    Дизайн интерьера, Ремонт и Строительство
    Регионы обслуживания
    Одесса, Одесская область, Украина
    Адрес
    Успенская 66
    65000 Одесса, Одесская область, Украина
    Украина
    +380-676481004 gusyuk.com.ua
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