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SVAI Studio
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Relax room, SVAI Studio SVAI Studio Медиа комната в стиле минимализм
    Relax room, SVAI Studio SVAI Studio Медиа комната в стиле минимализм
    Relax room, SVAI Studio SVAI Studio Медиа комната в стиле минимализм
    +3
    Relax room
    HotRod Bar, SVAI Studio SVAI Studio Гаражи
    HotRod Bar, SVAI Studio SVAI Studio Гаражи
    HotRod Bar, SVAI Studio SVAI Studio Гаражи
    HotRod Bar
    PRAGUE, SVAI Studio SVAI Studio ГостинаяАксессуары и декорации
    PRAGUE, SVAI Studio SVAI Studio ГостинаяАксессуары и декорации
    PRAGUE, SVAI Studio SVAI Studio ГостинаяАксессуары и декорации
    PRAGUE
    Paper Plane, SVAI Studio SVAI Studio Детские комната в эклектичном стиле
    Paper Plane, SVAI Studio SVAI Studio Детские комната в эклектичном стиле
    Paper Plane, SVAI Studio SVAI Studio Детские комната в эклектичном стиле
    +4
    Paper Plane
    Coffee and Roses, SVAI Studio SVAI Studio Спальня в классическом стиле
    Coffee and Roses, SVAI Studio SVAI Studio Спальня в классическом стиле
    Coffee and Roses, SVAI Studio SVAI Studio Спальня в классическом стиле
    +4
    Coffee and Roses
    Summer day, SVAI Studio SVAI Studio Кухня в стиле минимализм
    Summer day, SVAI Studio SVAI Studio Кухня в стиле минимализм
    Summer day, SVAI Studio SVAI Studio Кухня в стиле минимализм
    +3
    Summer day
    Показать все 11 проекты

    Полный комплекс услуг в сфере дизайна интерьеров, архитектурной и интерьерной визуализации на высоком профессиональном уровне. 

    Услуги
    • Дизайн интерьера полного цикла
    • дизайн мебели и предметов интерьера
    • визуализация интерьеров
    • архитектурная визуализация
    • визуализация для сайтов и каталогов.
    • Проектирование.
    Регионы обслуживания
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    • Минск
    Адрес
    220033 Минск
    Беларусь
    +375-445796256 svaistudio.by

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