Полный комплекс услуг в сфере дизайна интерьеров, архитектурной и интерьерной визуализации на высоком профессиональном уровне.
- Услуги
- Дизайн интерьера полного цикла
- дизайн мебели и предметов интерьера
- визуализация интерьеров
- архитектурная визуализация
- визуализация для сайтов и каталогов.
- Проектирование.
- Регионы обслуживания
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Минск
- Адрес
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220033 Минск
Беларусь
+375-445796256 svaistudio.by