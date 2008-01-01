Studio 57 – архитектурная мастерская, основанная в 2008 году в городе Москве. Специализация для нас – это условность, так как в портфолио наших проектов входят, как интерьеры небольших уютных квартир в спальных районах города, загородные дома, резиденции, так и промышленные объекты. В нашей команде собраны специалисты узкого и широкого профиля направлений дизайна и архитектуры. Все имеют богатый опыт в проектировании, работе с заказчиком и ведении авторского надзора.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Архитектурный дизайн
- Визуализация интерьера
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн кухни
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Проект дома на заказ
- Ремонт квартир и домов
- Ремонт квартиры в новостройке
- Реставрация домов и квартир
- Элитный ремонт
- Ремонт квартир
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн и строительство мастерской
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн интерьера
- Дизайн прихожей
- Дизайн развлекательного центра на заказ
- Домашний бар на заказ
- Проектирование домов
- Дизайн спальни
- Дизайн квартиры
- Дизайн интерьера квартиры
- Дизайн офиса
- Промышленный дизайн
- Проект дома под ключ
- 3d визуализация
- Реконструкция домов
- Капитальный ремонт
- Фальцевая кровля
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- Регионы обслуживания
- Moscow и Россия
- Адрес
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пр-т Вернадского д. 29
119571 Moscow, Россия
Россия
+7-4993917057 st-57.ru