Studio 57 – архитектурная мастерская, основанная в 2008 году в городе Москве. Специализация для нас – это условность, так как в портфолио наших проектов входят, как интерьеры небольших уютных квартир в спальных районах города, загородные дома, резиденции, так и промышленные объекты. В нашей команде собраны специалисты узкого и широкого профиля направлений дизайна и архитектуры. Все имеют богатый опыт в проектировании, работе с заказчиком и ведении авторского надзора.

Услуги Архитектурное проектирование

Архитектурный дизайн

Визуализация интерьера

Дизайн ванной комнаты

Дизайн кухни

План дома

План этажа

Планировка пространства

Проект дома на заказ

Ремонт квартир и домов

Ремонт квартиры в новостройке

Реставрация домов и квартир

Элитный ремонт

Ремонт квартир

Дизайн детской

Дизайн детской спальни

Дизайн и строительство мастерской

Дизайн игровой комнаты

Дизайн интерьера

Дизайн прихожей

Дизайн развлекательного центра на заказ

Домашний бар на заказ

Проектирование домов

Дизайн спальни

Дизайн квартиры

Дизайн интерьера квартиры

Дизайн офиса

Промышленный дизайн

Проект дома под ключ

3d визуализация

Реконструкция домов

Капитальный ремонт

Фальцевая кровля

Показать все 33 услуги Регионы обслуживания Moscow и Россия Адрес пр-т Вернадского д. 29

119571 Moscow, Россия

Россия

+7-4993917057 st-57.ru