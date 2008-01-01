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STUDIO 57
Архитекторы Moscow, Россия
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (7)
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Проекты

Новый проект
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    • Новолеоново, STUDIO 57 STUDIO 57 Кухня в стиле кантри
    Новолеоново, STUDIO 57 STUDIO 57 Кухня в стиле кантри
    Новолеоново, STUDIO 57 STUDIO 57 Гостиная в стиле кантри
    +5
    Новолеоново
    Однокомнатная квартира. 2-й Павловский переулок, STUDIO 57 STUDIO 57 Маленькие кухни
    Однокомнатная квартира. 2-й Павловский переулок, STUDIO 57 STUDIO 57 Кухня в стиле минимализм
    Однокомнатная квартира. 2-й Павловский переулок, STUDIO 57 STUDIO 57 Маленькие кухни
    +31
    Однокомнатная квартира. 2-й Павловский переулок
    2-х комнатные апартаменты на Софийской набережной, STUDIO 57 STUDIO 57 Спальня в классическом стиле
    2-х комнатные апартаменты на Софийской набережной, STUDIO 57 STUDIO 57 Спальня в классическом стиле
    2-х комнатные апартаменты на Софийской набережной, STUDIO 57 STUDIO 57 Спальня в классическом стиле
    +6
    2-х комнатные апартаменты на Софийской набережной
    Апартаменты на Софийской набережной, STUDIO 57 STUDIO 57 Гостиная в классическом стиле
    Апартаменты на Софийской набережной, STUDIO 57 STUDIO 57 Гостиная в классическом стиле
    Апартаменты на Софийской набережной, STUDIO 57 STUDIO 57 Спальня в классическом стиле
    +2
    Апартаменты на Софийской набережной
    Барвиха, STUDIO 57 STUDIO 57
    Барвиха, STUDIO 57 STUDIO 57
    Барвиха, STUDIO 57 STUDIO 57
    +3
    Барвиха
    Новая Рига, STUDIO 57 STUDIO 57 Детская комнатa в стиле кантри
    Новая Рига, STUDIO 57 STUDIO 57 Спальни для девочек
    Новая Рига, STUDIO 57 STUDIO 57 Спальни для девочек
    +6
    Новая Рига
    Показать все 10 проекты
    Studio 57 – архитектурная мастерская, основанная в 2008 году в городе Москве. Специализация для нас – это условность, так как в портфолио наших проектов входят, как интерьеры небольших уютных квартир в спальных районах города, загородные дома, резиденции, так и промышленные объекты. В нашей команде собраны специалисты узкого и широкого профиля направлений дизайна и архитектуры. Все имеют богатый опыт в проектировании, работе с заказчиком и ведении авторского надзора.
    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Архитектурный дизайн
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн кухни
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Проект дома на заказ
    • Ремонт квартир и домов
    • Ремонт квартиры в новостройке
    • Реставрация домов и квартир
    • Элитный ремонт
    • Ремонт квартир
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн и строительство мастерской
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн прихожей
    • Дизайн развлекательного центра на заказ
    • Домашний бар на заказ
    • Проектирование домов
    • Дизайн спальни
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн интерьера квартиры
    • Дизайн офиса
    • Промышленный дизайн
    • Проект дома под ключ
    • 3d визуализация
    • Реконструкция домов
    • Капитальный ремонт
    • Фальцевая кровля
    • Показать все 33 услуги
    Регионы обслуживания
    Moscow и Россия
    Адрес
    пр-т Вернадского д. 29
    119571 Moscow, Россия
    Россия
    +7-4993917057 st-57.ru

    Отзыв

    kuzidemon
    Отличная команда:) Сработали оперативно, все понравилось. Делали проект дачи, со стилистикой попали в точку. Выбрали скандинавский стиль, мне он всегда нравился. Сейчас завершают черновые работы, думаю после праздников уже приступят к отделке. Пока что все хорошо, надеюсь и дальше будет так же! На этом пока что все, спасибо вам!:)
    12 месяцев назад
    Дата проекта: Декабрь 2020
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    pavlikrebrov
    Понравились работы этого бюро. Решил обратится за дизайн-проектом своей квартиры, отработали вполне себе хорошо. Каких либо серьезных проблем не было. Уже почти все готово, результатом доволен. Спасибо!
    12 месяцев назад
    Дата проекта: Август 2020
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    ptr.shein
    Спасибо вам за проделанную работу:) Все очень хорошо и картинки красивые нарисовали, и планировки приятные сделали, прямо под нас! Учли почти все наши пожелания, где-то даже подсказали как лучше сделать, сами бы думаю не смогли придумать. В нашем случае общение практически полностью проходило в онлайне, нам данный формат показался очень удобным.
    около 1 года назад
    Дата проекта: Март 2021
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    Показать все отзывы – 7
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