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Светильники опоры (ООО «ТПК «СЭТ»)
Освещение Москва, Россия
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    https://svetilniki-opory.com/ Торгово-промышленная компания «Современные энергоэффективные технологии» специализируется на продаже осветительных приборов, как для внутреннего интерьерного освещения, так и для наружного (архитектурного, ландшафтного, уличного). Предприятие позитивно отличается от конкурентов большим ассортиментом товаров, доступными ценами, превосходным качеством продукции, а также возможностью заказа услуг по расчету освещения, монтажа, проектированию. Предоставляется гарантия.



    Услуги
    Освещение
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Щёлковское шоссе, дом 100, корпус 3, офис 27
    105523 Москва, Россия
    Россия
    +7-4997024078 svetilniki-opory.com
    Законное владение

    105523, г. Москва, Щёлковское шоссе, дом 100, корпус 3, офис 27.

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