https://svetilniki-opory.com/ Торгово-промышленная компания «Современные энергоэффективные технологии» специализируется на продаже осветительных приборов, как для внутреннего интерьерного освещения, так и для наружного (архитектурного, ландшафтного, уличного). Предприятие позитивно отличается от конкурентов большим ассортиментом товаров, доступными ценами, превосходным качеством продукции, а также возможностью заказа услуг по расчету освещения, монтажа, проектированию. Предоставляется гарантия.
- Услуги
- Освещение
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Щёлковское шоссе, дом 100, корпус 3, офис 27
105523 Москва, Россия
Россия
+7-4997024078 svetilniki-opory.com
Законное владение
105523, г. Москва, Щёлковское шоссе, дом 100, корпус 3, офис 27.