Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Дизайн студия Романа Москаленко
Дизайнеры интерьера Черновцы, Черновицкая область, Украина
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лайфкастинг — изготовление скульптуры ✅ самые красивые женские скульптуры ✅ от дизайн студии Романа Москаленко ☎ 095 105 42 85, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Произведения искусстваСкульптуры
    Лайфкастинг — изготовление скульптуры ✅ самые красивые женские скульптуры ✅ от дизайн студии Романа Москаленко ☎ 095 105 42 85, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Произведения искусстваСкульптуры
    Лайфкастинг — изготовление скульптуры ✅ самые красивые женские скульптуры ✅ от дизайн студии Романа Москаленко ☎ 095 105 42 85, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Произведения искусстваСкульптуры
    +3
    Лайфкастинг — изготовление скульптуры ✅ самые красивые женские скульптуры ✅ от дизайн студии Романа Москаленко ☎ 095 105 42 85
    Рельефные панно ⭐⭐⭐⭐⭐ настенный барельеф ✅ от дизайн студии Романа Москаленко ☎ 095 105 42 85, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Произведения искусстваХудожественные изделия
    Рельефные панно ⭐⭐⭐⭐⭐ настенный барельеф ✅ от дизайн студии Романа Москаленко ☎ 095 105 42 85, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Произведения искусстваХудожественные изделия
    Рельефные панно ⭐⭐⭐⭐⭐ настенный барельеф ✅ от дизайн студии Романа Москаленко ☎ 095 105 42 85, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Произведения искусстваХудожественные изделия
    +3
    Рельефные панно ⭐⭐⭐⭐⭐ настенный барельеф ✅ от дизайн студии Романа Москаленко ☎ 095 105 42 85
    Дизайн территории загородного дома от дизайн студии Романа Москаленко, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Загородные дома
    Дизайн территории загородного дома от дизайн студии Романа Москаленко, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Многоквартирные дома
    Дизайн территории загородного дома от дизайн студии Романа Москаленко, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Загородные дома
    +4
    Дизайн территории загородного дома от дизайн студии Романа Москаленко
    Стильный дизайн интерьера от дизайн студии Романа Москаленко, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Гостиная в классическом стиле
    Стильный дизайн интерьера от дизайн студии Романа Москаленко, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Гостиная в классическом стиле
    Стильный дизайн интерьера от дизайн студии Романа Москаленко, Дизайн студия Романа Москаленко Дизайн студия Романа Москаленко Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +3
    Стильный дизайн интерьера от дизайн студии Романа Москаленко

    Дизайн студия Романа Москаленко - элитный дизайн интерьера в классических и современных стилях, ландшафтный дизайн, свое производство эксклюзивного аквадизайна (водопады по стеклу , пузырьковые колонны) и изготовление предметов современного искусства, ( барельеф, изготовление скульптуры на заказ, роспись по стене, мозаичные картины и панно ручной работы, изготовление элитной мебели из обугленного дерева).

    Услуги
    дизайн интерьера и ландшафтный дизайн.
    Регионы обслуживания
    Украина, Черновцы и Черновицкая область
    Адрес
    Хотинская,43
    58000 Черновцы, Черновицкая область, Украина
    Украина
    +380-951054285 design-moskalenko.com.ua
      Add SEO element