Дизайн студия Романа Москаленко - элитный дизайн интерьера в классических и современных стилях, ландшафтный дизайн, свое производство эксклюзивного аквадизайна (водопады по стеклу , пузырьковые колонны) и изготовление предметов современного искусства, ( барельеф, изготовление скульптуры на заказ, роспись по стене, мозаичные картины и панно ручной работы, изготовление элитной мебели из обугленного дерева).
- Услуги
- дизайн интерьера и ландшафтный дизайн.
- Регионы обслуживания
- Украина, Черновцы и Черновицкая область
- Адрес
-
Хотинская,43
58000 Черновцы, Черновицкая область, Украина
Украина
+380-951054285 design-moskalenko.com.ua