Дизайн студия Романа Москаленко - элитный дизайн интерьера в классических и современных стилях, ландшафтный дизайн, свое производство эксклюзивного аквадизайна (водопады по стеклу , пузырьковые колонны) и изготовление предметов современного искусства, ( барельеф, изготовление скульптуры на заказ, роспись по стене, мозаичные картины и панно ручной работы, изготовление элитной мебели из обугленного дерева).