Матрас.ру – это компания европейского уровня, в которой специалисты обеспечивают детей и взрослых наиболее комфортным отдыхом. В нашем ассортименте представлены ортопедические матрасы, наматрасники, подушки, а также кровати и постельное бельё. Мы выполняем даже нестандартные заказы: любой размер и параметры на ваш выбор. У нас отличный сервис и уважительное отношение к каждому клиенту. Удобные способы оплаты при получении товара с доставкой по всей России.

Услуги изготовление мебели

изготовление матрасов Регионы обслуживания Якутск и Россия Адрес 677027 Якутск, Россия

Россия

+7-4112318993 yakutsk.matras.ru