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Матрас.ру – матрасы и спальные принадлежности в Якутске
Мебель и аксессуары Якутск, Россия
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    • Матрас.ру – это компания европейского уровня, в которой специалисты обеспечивают детей и взрослых наиболее комфортным отдыхом. В нашем ассортименте представлены ортопедические матрасы, наматрасники, подушки, а также кровати и постельное бельё. Мы выполняем даже нестандартные заказы: любой размер и параметры на ваш выбор. У нас отличный сервис и уважительное отношение к каждому клиенту. Удобные способы оплаты при получении товара с доставкой по всей России.
    Услуги
    • изготовление мебели
    • изготовление матрасов
    Регионы обслуживания
    Якутск и Россия
    Адрес
    677027 Якутск, Россия
    Россия
    +7-4112318993 yakutsk.matras.ru
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