Матрас.ру – это компания европейского уровня, в которой специалисты обеспечивают детей и взрослых наиболее комфортным отдыхом. В нашем ассортименте представлены ортопедические матрасы, наматрасники, подушки, а также кровати и постельное бельё. Мы выполняем даже нестандартные заказы: любой размер и параметры на ваш выбор. У нас отличный сервис и уважительное отношение к каждому клиенту. Удобные способы оплаты при получении товара с доставкой по всей России.
- Услуги
- изготовление мебели
- изготовление матрасов
- Регионы обслуживания
- Якутск и Россия
- Адрес
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677027 Якутск, Россия
Россия
+7-4112318993 yakutsk.matras.ru