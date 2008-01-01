Проектирование и строительство транспортных сооружений мостового типа (мосты, эстакады, путепроводы, пешеходные переходы).
Проектный институт "ТРАНССТРОЙПРОЕКТ" с 2008 года специализируется на проектировании мостовых сооружений с металлическими пролетными строениями с использованием 3D моделей, обеспечивая современный подход в проектировании и экономически выгодные решения в строительстве.
Выполняет как комплексное проектирование, так и разработку отдельных разделов проектной документации. С 2017 года выполняет строительство мостов.
Разработка проектно-сметной документации
· стадии П и РД (КМ, КЖ)
· раздел СВСиУ
· раздел ПОС
· проект усиления сооружений
· расчет сооружений на прочность и устойчивость
· ППР, включая разработку технологического регламента на сборку и сварку пролетных строений
- Услуги
- Проектированиемостовых сооружений
- Строительство мостовых сооружений
- Авторский надзор
- Разработка проектно-сметной документации для строительства мостов
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Награды компании
- Международный конкурс
Сила металла, Сертификат
Знак качества, Сертификат Агентства инноваций г. Москвы", Благодарности от регионов
- Адрес
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Рязанский проспект, 75, к. 4
109456 Москва, Россия
Россия
+7-9996749011 www.tspmsk.ru
109456, Рязанский проспект, 75, к. 4 г. Москва, Россия