Проектирование и строительство транспортных сооружений мостового типа (мосты, эстакады, путепроводы, пешеходные переходы).

Проектный институт "ТРАНССТРОЙПРОЕКТ" с 2008 года специализируется на проектировании мостовых сооружений с металлическими пролетными строениями с использованием 3D моделей, обеспечивая современный подход в проектировании и экономически выгодные решения в строительстве.

Выполняет как комплексное проектирование, так и разработку отдельных разделов проектной документации. С 2017 года выполняет строительство мостов.

Разработка проектно-сметной документации

· стадии П и РД (КМ, КЖ)

· раздел СВСиУ

· раздел ПОС

· проект усиления сооружений

· расчет сооружений на прочность и устойчивость

· ППР, включая разработку технологического регламента на сборку и сварку пролетных строений