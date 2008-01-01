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ТРАНССТРОЙПРОЕКТ
Строители Москва, Россия
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    • Автодорожный мост г. Нижний Тагил, ТРАНССТРОЙПРОЕКТ ТРАНССТРОЙПРОЕКТ Лестницы
    Автодорожный мост г. Нижний Тагил

    Проектирование и строительство транспортных сооружений мостового типа (мосты, эстакады, путепроводы, пешеходные переходы).

     

    Проектный институт "ТРАНССТРОЙПРОЕКТ"  с 2008 года  специализируется на проектировании  мостовых сооружений с металлическими пролетными строениями с использованием 3D моделей, обеспечивая современный подход в проектировании и экономически выгодные решения в  строительстве.

    Выполняет как комплексное проектирование, так и разработку отдельных разделов проектной документации. С 2017 года выполняет строительство мостов.

    Разработка проектно-сметной документации

     ·      стадии П и РД (КМ, КЖ)

    ·      раздел СВСиУ

    ·      раздел ПОС

    ·      проект усиления сооружений

    ·      расчет сооружений на прочность  и устойчивость

    ·      ППР, включая разработку технологического регламента на сборку и сварку пролетных строений

    Услуги
    • Проектированиемостовых сооружений
    • Строительство мостовых сооружений
    • Авторский надзор
    • Разработка проектно-сметной документации для строительства мостов
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Награды компании
    Международный конкурс Сила металла, Сертификат Знак качества, Сертификат Агентства инноваций г. Москвы", Благодарности от регионов
    Адрес
    Рязанский проспект, 75, к. 4
    109456 Москва, Россия
    Россия
    +7-9996749011 www.tspmsk.ru
    Законное владение

    109456, Рязанский проспект,  75, к. 4 г. Москва, Россия

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