Diskill.ru - онлайн-университет творческих профессий. Среди наших направлений: курсы по дизайну интерьера и 3D-визуализации.
Мы делаем сложное простым, наши образовательные продукты поймет даже подросток. В небольших уроках (10-20 минут) грамотно собрана вся необходимая информация. После прохождения обучения студенты получают портфолио для дальнейшей работы и сертификат.
- Услуги
- Обучение и Образование
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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Академика Павлова 7
197022 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9602807345 diskill.ru