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Diskill
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
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    Diskill.ru - онлайн-университет творческих профессий. Среди наших направлений: курсы по дизайну интерьера и 3D-визуализации.


    Мы делаем сложное простым, наши образовательные продукты поймет даже подросток. В небольших уроках (10-20 минут) грамотно собрана вся необходимая информация. После прохождения обучения студенты получают портфолио для дальнейшей работы и сертификат.

    Услуги
    Обучение и Образование
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Академика Павлова 7
    197022 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9602807345 diskill.ru
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