Diskill.ru - онлайн-университет творческих профессий. Среди наших направлений: курсы по дизайну интерьера и 3D-визуализации.





Мы делаем сложное простым, наши образовательные продукты поймет даже подросток. В небольших уроках (10-20 минут) грамотно собрана вся необходимая информация. После прохождения обучения студенты получают портфолио для дальнейшей работы и сертификат.