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Матрас.ру – ортопедические матрасы в Ярославле
Мебель и аксессуары Ярославль
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    •  Компания Матрас.ру сегодня это огромный спектр товаров для обустройства комфортного и уютного дома, начиная от наволочек заканчивая мебелью. Большой упор мы делаем на поставку ортопедической продукции по всей России. За годы работы в этой области мы вывели уникальную формулу, благодаря которой тысячи людей получили здоровый и глубокий сон. Приобретая у нас ортопедические подушки, матрасы, кровати, наволочки и наматрасники вы также получаете гарантию и бесплатную возможность замены продукции. Ценовая политика разработана специально под категорию представленных предметов быта и позволяет гражданам с любым уровнем дохода получить успешное и взаимовыгодное сотрудничество с нами. Товары мы доставим в любую точку России.


    Регионы обслуживания
    Ярославль
    Адрес
    пр-т. Октября, д. 68
    150040 Ярославль
    Россия
    +7-4852607406 yaroslavl.matras.ru
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