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Дискилл
CGI/Визуализация Санкт-Петербург, Россия
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    • DISKILL.RU - мы делаем сложное простым - Многие образовательные организации погрязли в сложности и псевдо-интеллектуальности. Мы же делаем наши образовательные продукты такими, чтоб их мог понять даже подросток.

    Мы работаем удаленно - Мы — полностью удаленная компания. У нас нет офиса. Все работают из дома или из кафе неподалёку. Это позволяет не тратить время на бестолковую логистику и больше быть с близкими. ... но периодически встречаемся. Несколько раз в год мы встречаемся либо в России, либо заграницей

    У нас есть государственная аккредитация - Программа курса соответствует государственным стандартам/

    Регионы обслуживания
    • Кировоград
    • Кировоградская область
    • Украина
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Академика Павлова 7, оф. 406
    197022 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
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