DISKILL.RU - мы делаем сложное простым - Многие образовательные организации погрязли в сложности и псевдо-интеллектуальности. Мы же делаем наши образовательные продукты такими, чтоб их мог понять даже подросток.
Мы работаем удаленно - Мы — полностью удаленная компания. У нас нет офиса. Все работают из дома или из кафе неподалёку. Это позволяет не тратить время на бестолковую логистику и больше быть с близкими. ... но периодически встречаемся. Несколько раз в год мы встречаемся либо в России, либо заграницей
У нас есть государственная аккредитация - Программа курса соответствует государственным стандартам/
- Регионы обслуживания
- Кировоград
- Кировоградская область
- Украина
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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Академика Павлова 7, оф. 406
197022 Санкт-Петербург, Россия
Россия
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