DISKILL.RU - мы делаем сложное простым - Многие образовательные организации погрязли в сложности и псевдо-интеллектуальности. Мы же делаем наши образовательные продукты такими, чтоб их мог понять даже подросток.

Мы работаем удаленно - Мы — полностью удаленная компания. У нас нет офиса. Все работают из дома или из кафе неподалёку. Это позволяет не тратить время на бестолковую логистику и больше быть с близкими. ... но периодически встречаемся. Несколько раз в год мы встречаемся либо в России, либо заграницей

У нас есть государственная аккредитация - Программа курса соответствует государственным стандартам/