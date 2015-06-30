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Dikiy Zebra
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Стеклянный стол, Dikiy Zebra Dikiy Zebra КухняСтолы и стулья
    Стеклянный стол, Dikiy Zebra Dikiy Zebra КухняСтолы и стулья
    Стеклянный стол
    Кухня в венецианском стиле, Dikiy Zebra Dikiy Zebra КухняШкафы и полки
    Кухня в венецианском стиле, Dikiy Zebra Dikiy Zebra КухняКухонная мебель
    Кухня в венецианском стиле, Dikiy Zebra Dikiy Zebra КухняКухонная мебель
    +5
    Кухня в венецианском стиле
    Кухня Зебрано глянец, Dikiy Zebra Dikiy Zebra КухняКухонная мебель
    Кухня Зебрано глянец, Dikiy Zebra Dikiy Zebra КухняКухонная мебель
    Кухня Зебрано глянец, Dikiy Zebra Dikiy Zebra КухняКухонная мебель
    +8
    Кухня Зебрано глянец

    Студия Dikiy Zebra это команда дизайнеров, конструкторов и производство мебели. Наши возможности позволяют воплотить любую вашу дизайнерскую идею в жизнь.

    Услуги
    • Студия Dikiy Zebra предлагает вам: – мебель из массивов дерева (дуба
    • бука
    • ольхи
    • орех
    • красное дерево); – мебель из МДФ шпонированная и окрашеная; – Профессиональный дизайн и разработку мебели; – Мы специализируемся на изготовление дверей
    • в том числе индивидуальных; – буазеры и другая отделка стен и потолков; – у нас вы можете заказать изготовление кухонь
    • шкафов
    • гардеробных
    • гостиный
    • спален и мебели в ванные комнаты.
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    Регионы обслуживания
    77, 50 и Москва
    Адрес
    Волгоградский проспект
    109316 Москва
    Россия
    +7-4953941914 dikiyz.com
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