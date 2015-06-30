Студия Dikiy Zebra это команда дизайнеров, конструкторов и производство мебели. Наши возможности позволяют воплотить любую вашу дизайнерскую идею в жизнь.
- Услуги
- Студия Dikiy Zebra предлагает вам: – мебель из массивов дерева (дуба
- бука
- ольхи
- орех
- красное дерево); – мебель из МДФ шпонированная и окрашеная; – Профессиональный дизайн и разработку мебели; – Мы специализируемся на изготовление дверей
- в том числе индивидуальных; – буазеры и другая отделка стен и потолков; – у нас вы можете заказать изготовление кухонь
- шкафов
- гардеробных
- гостиный
- спален и мебели в ванные комнаты.
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- Регионы обслуживания
- 77, 50 и Москва
- Адрес
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Волгоградский проспект
109316 Москва
Россия
+7-4953941914 dikiyz.com