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IFROOM
Архитекторы Казань, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Мудборды. Дизайн интерьера, IFROOM IFROOM
    Мудборды. Дизайн интерьера, IFROOM IFROOM
    Мудборды. Дизайн интерьера
    Guest house for Mr. R., IFROOM IFROOM Дома с террасами
    Guest house for Mr. R., IFROOM IFROOM
    Guest house for Mr. R., IFROOM IFROOM
    Guest house for Mr. R.
    Проект индивидуального двухэтажного жилого дома, IFROOM IFROOM Загородные дома Кирпичи Черный
    Проект индивидуального двухэтажного жилого дома, IFROOM IFROOM Загородные дома
    Проект индивидуального двухэтажного жилого дома, IFROOM IFROOM Загородные дома
    Проект индивидуального двухэтажного жилого дома
    Дизайн интерьера двухэтажного загородного дома. , IFROOM IFROOM Ванная комната в стиле минимализм Плитка Белый
    Дизайн интерьера двухэтажного загородного дома. , IFROOM IFROOM Маленькие спальни Коричневый
    Дизайн интерьера двухэтажного загородного дома. , IFROOM IFROOM Гостиная в стиле минимализм Белый
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    Дизайн интерьера двухэтажного загородного дома.

    Главным направлением нашего архитектурного бюро является проектирование загородных домов. 


    Главное - создать не только эстетику и красивую абстракцию, далекую от жизни, но и грамотный функционал проектируемого объекта, целостную композицию. Архитектура  

    - это не только конструктив и общие формы, планировка, это интерьер, гармонично перетекающий из самого здания в ландшафтный дизайн. Мы применяем архитектурный подход ко всем нашим работам: начиная со зданий , дизайна интерьера, ландшафта участка, заканчивая малыми архитектурными формами.


    Если вам близка наша философия, будем рады сотрудничеству. 

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Казань и Россия
    Адрес
    4200000 Казань, Россия
    Россия
    +7-9033425791
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