Главным направлением нашего архитектурного бюро является проектирование загородных домов.
Главное - создать не только эстетику и красивую абстракцию, далекую от жизни, но и грамотный функционал проектируемого объекта, целостную композицию. Архитектура
- это не только конструктив и общие формы, планировка, это интерьер, гармонично перетекающий из самого здания в ландшафтный дизайн. Мы применяем архитектурный подход ко всем нашим работам: начиная со зданий , дизайна интерьера, ландшафта участка, заканчивая малыми архитектурными формами.
Если вам близка наша философия, будем рады сотрудничеству.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьера
- ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Казань и Россия
- Адрес
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4200000 Казань, Россия
Россия
+7-9033425791