Главным направлением нашего архитектурного бюро является проектирование загородных домов.





Главное - создать не только эстетику и красивую абстракцию, далекую от жизни, но и грамотный функционал проектируемого объекта, целостную композицию. Архитектура

- это не только конструктив и общие формы, планировка, это интерьер, гармонично перетекающий из самого здания в ландшафтный дизайн. Мы применяем архитектурный подход ко всем нашим работам: начиная со зданий , дизайна интерьера, ландшафта участка, заканчивая малыми архитектурными формами.





Если вам близка наша философия, будем рады сотрудничеству.