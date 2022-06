Бренд antonio&marko начал свое существование в 2010 году, и

представляет из себя дизайн-бюро, которое создает оригинальные постеры для архитектурных пространств и апартаментов. Работы созданы в стилистике pop-art и имеют несколько направлений, таких как Flora, Celebrity, Ab- straction и выполнены по технике фотоколлажирования, коллажирования и графика. На сегодняшний момент большая часть работ находится в частных интерьерах Европы и Америки. Команда antonio&marko предпочитают сохранять анонимность и по возможности минимизировать личные контакты с публикой. Причина проста: они хотят, чтобы люди сконцентрировали свое внимание на одежде, не отвлекаясь на личности ее создателей.

Существует 2 варианта изготовления постера: это пластификация или классический вариант постера на бумаге в раме под стеклом. Варианты стекла тоже могут быть разные - это антибликовое или обычное стекло. В скором будущем мы хотим запустить постеры, где будет производиться печать на стекле. Размер постеров варьируется от 50х50 см до 200х200 см. Также восможны индивидуальные размеры в данных пределах. Все постеры имеют серию до 7 экземпляров, которые пронумерованы.

The antonio&marko brand is a contemporary design bureau specializing in original posters for architectural work and living spaces.

The antonio&marko brand (established 2000) is a contemporary design bureau specializing in original posters for architectural work and living spaces. Using Collage, Photocollaging and Graphics techniques, these unique works of art range from Flora and Abstraction compositions to Celebrity Portraits and Pop Art, many of which decorate private interiors across Europe and America.

The creative team at antonio&marko are focused on producing works that inspire and excite their clients. This passion for satisfying their customers with quality art has given the brand a reputation that precedes them across the industry.

All our prints are made on paper, framed in a metal frame and covered with glass. Glass options can be different - it's an anti-glare glass or normal glass.

Posters sizes range from 50x50 cm to 200x200 cm. Individual dimensions are also possible within this range.