Межкомнатные двери от производителя фабрики Albero (старое название
Фрегат) – продукция, сочетающая в себе достижения технологий
производства, эстетику современного дверного дизайна, надежность и
безопасность. Благодаря использованию технологичных материалов,
достигается полная имитация фактуры и цвета натуральной древесины, а по
эксплуатационным характеристикам изделия марки превосходят изделия из
массива и натурального шпона. Продукция компании неоднократно
становилась победителем профильных выставок – качество было оценено как
экспертами отрасли, так и рядовыми потребителями. Марка Albero известна
далеко за пределами Новосибирска – покупатели из СНГ, Европы и Америки
ценят ее изделия за экологичность, дизайн и функциональность.
- Услуги
- Комплес услуг по изготовлению и установке межкомнатных дверей. Большой выбор готовых дверей на складе в г.Новосибирске. 3 розничных салона с широким ассортиментом.
- Регионы обслуживания
- Новосибирская область
- Новосибирск
- Россия
- Адрес
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пл. Карла Маркса 6/1
630064 Новосибирск, Россия
Россия
+7-3833885007 alberodoors.com