Межкомнатные двери от производителя фабрики Albero (старое название

Фрегат) – продукция, сочетающая в себе достижения технологий

производства, эстетику современного дверного дизайна, надежность и

безопасность. Благодаря использованию технологичных материалов,

достигается полная имитация фактуры и цвета натуральной древесины, а по

эксплуатационным характеристикам изделия марки превосходят изделия из

массива и натурального шпона. Продукция компании неоднократно

становилась победителем профильных выставок – качество было оценено как

экспертами отрасли, так и рядовыми потребителями. Марка Albero известна

далеко за пределами Новосибирска – покупатели из СНГ, Европы и Америки

ценят ее изделия за экологичность, дизайн и функциональность.