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Albero
Двери Новосибирск, Россия
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Проекты

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    • Коллекции Дверей, Albero Albero Окна и двериДвери МДФ Эффект древесины
    Коллекции Дверей, Albero Albero Окна и двериДвери МДФ Бежевый
    Коллекции Дверей, Albero Albero Окна и двериДвери МДФ Коричневый
    Коллекции Дверей

    Межкомнатные двери от производителя фабрики Albero (старое название

    Фрегат) – продукция, сочетающая в себе достижения технологий

    производства, эстетику современного дверного дизайна, надежность и

    безопасность. Благодаря использованию технологичных материалов,

    достигается полная имитация фактуры и цвета натуральной древесины, а по

    эксплуатационным характеристикам изделия марки превосходят изделия из

    массива и натурального шпона. Продукция компании неоднократно

    становилась победителем профильных выставок – качество было оценено как

    экспертами отрасли, так и рядовыми потребителями. Марка Albero известна

    далеко за пределами Новосибирска – покупатели из СНГ, Европы и Америки

    ценят ее изделия за экологичность, дизайн и функциональность.

    Услуги
    Комплес услуг по изготовлению и установке межкомнатных дверей. Большой выбор готовых дверей на складе в г.Новосибирске. 3 розничных салона с широким ассортиментом.
    Регионы обслуживания
    • Новосибирская область
    • Новосибирск
    • Россия
    Адрес
    пл. Карла Маркса 6/1
    630064 Новосибирск, Россия
    Россия
    +7-3833885007 alberodoors.com
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