Метацентр и К предлагает широкий сортамент цветного металлопроката по конкурентным ценам, оптовая продажа цветного металла в Набережных Челнах и Ижевске.

Бронзовый, медный , латунный , алюминиевый прокат и др прокат





Компания «Метацентр» более 9 лет занимается поставками цветного металлопроката предприятиям и частным лицам на территории Удмуртской республики и соседних областей.

Помимо собственного склада, мы регулярно осуществляем отгрузку со складов заводов-изготовителей, причем делаем это в максимально сжатые сроки.

На сайте компании представлен богатый ассортимент различного металлопроката из: меди, бронзы, алюминия, титана, латуни, стали и их сплавов.

Вы можете изучить сортамент металлопроката чтобы получить более подробную информацию. На складе всегда в наличии более 1000 наименований,

мы способны удовлетворить как запросы крупных промышленных компаний, так и частных клиентов.

К услугам наших клиентов широкий ассортимент проката: круг, труба, поковка, проволока, шестигранник, квадрат, плита, лист, полоса или лента.

Любой заказанный у нас редкий вид проката будет доставлен со склада производителя в течение недели.