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Метацентр Цветной металлопрокат оптом
Строительные материалы Ижевск, Россия
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    • Метацентр и К предлагает широкий сортамент цветного металлопроката по конкурентным ценам, оптовая продажа цветного металла в Набережных Челнах и Ижевске.

    Бронзовый, медный , латунный , алюминиевый прокат и др прокат


    Компания «Метацентр» более 9 лет занимается поставками цветного металлопроката предприятиям и частным лицам на территории Удмуртской республики и соседних областей.

    Помимо собственного склада, мы регулярно осуществляем отгрузку со складов заводов-изготовителей, причем делаем это в максимально сжатые сроки.

     

    На сайте компании представлен богатый ассортимент различного металлопроката из: меди, бронзы, алюминия, титана, латуни, стали и их сплавов.

    Вы можете изучить сортамент металлопроката чтобы получить более подробную информацию. На складе всегда в наличии более 1000 наименований,

    мы способны удовлетворить как запросы крупных промышленных компаний, так и частных клиентов.

    К услугам наших клиентов широкий ассортимент проката: круг, труба, поковка, проволока, шестигранник, квадрат, плита, лист, полоса или лента.

    Любой заказанный у нас редкий вид проката будет доставлен со склада производителя в течение недели.

     

    Услуги
    • лист алюминиевый
    • цветной металлопрокат
    • нержавеющий металлопрокат
    • проволока нержавеющая
    • Антикоррозионные работы
    • Стали и сплавы коррозионно-стойкие и специальные
    • Трубы нержавеющие
    • Цветные металлы и сплавы
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Набережные Челны, Ижевск и Ижевск, Россия
    Адрес
    ул. Баранова д. 33б
    426006 Ижевск, Россия
    Россия
    +7-3412908681 mcr.su
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