Метацентр и К предлагает широкий сортамент цветного металлопроката по конкурентным ценам, оптовая продажа цветного металла в Набережных Челнах и Ижевске.
Бронзовый, медный , латунный , алюминиевый прокат и др прокат
Компания «Метацентр» более 9 лет занимается поставками цветного металлопроката предприятиям и частным лицам на территории Удмуртской республики и соседних областей.
Помимо собственного склада, мы регулярно осуществляем отгрузку со складов заводов-изготовителей, причем делаем это в максимально сжатые сроки.
На сайте компании представлен богатый ассортимент различного металлопроката из: меди, бронзы, алюминия, титана, латуни, стали и их сплавов.
Вы можете изучить сортамент металлопроката чтобы получить более подробную информацию. На складе всегда в наличии более 1000 наименований,
мы способны удовлетворить как запросы крупных промышленных компаний, так и частных клиентов.
К услугам наших клиентов широкий ассортимент проката: круг, труба, поковка, проволока, шестигранник, квадрат, плита, лист, полоса или лента.
Любой заказанный у нас редкий вид проката будет доставлен со склада производителя в течение недели.
- Услуги
- лист алюминиевый
- цветной металлопрокат
- нержавеющий металлопрокат
- проволока нержавеющая
- Антикоррозионные работы
- Стали и сплавы коррозионно-стойкие и специальные
- Трубы нержавеющие
- Цветные металлы и сплавы
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- Регионы обслуживания
- Набережные Челны, Ижевск и Ижевск, Россия
- Адрес
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ул. Баранова д. 33б
426006 Ижевск, Россия
Россия
+7-3412908681 mcr.su