Компания «Промстройснаб» осуществляет продажу ЖБИ (железобетонных изделий) и продажу строительных материалов собственного производства.
За время работы компания ООО "Промстройснаб" смогла занять одну из ведущих позиций на рынке Ижевска,
Удмуртской республики и ближайших регионов по продажам ЖБИ и различных строительных материалов
Наш завод железобетонных изделий предлагает вам ознакомиться с широким ассортиментом бетонных колец и комплектующих для них,
которые вы можете купить с доставкой в любое место Удмуртской Республики по самой выгодной цене.
Наша компания заботится о своих клиентах, предлагает прозрачные условия сотрудничества, выгодные цены, доставку собственным транспортом.
На нашем сайте, Вы найдете все необходимые Вам для строительства в Ижевске железобетонные изделия
(кольца для колодцев, фундаментные блоки, плиты дорожные, перемычки, лотки, плиты перекрытия каналов, керамзитобетонный блок и др.)
и строительные материалы ( кирпич строительный, цемент). Весь представленный товар проходит строгий контроль качества, сертифицирован и соответствует ТУ и ГОСТ.
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- Регионы обслуживания
- Ижевск, Россия
- Адрес
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Воткинское шоссе, 170
426039 Ижевск, Россия
Россия
+7-3412775909 pss18.ru