Компания «Промстройснаб» осуществляет продажу ЖБИ (железобетонных изделий) и продажу строительных материалов собственного производства.





За время работы компания ООО "Промстройснаб" смогла занять одну из ведущих позиций на рынке Ижевска,

Удмуртской республики и ближайших регионов по продажам ЖБИ и различных строительных материалов





Наш завод железобетонных изделий предлагает вам ознакомиться с широким ассортиментом бетонных колец и комплектующих для них,

которые вы можете купить с доставкой в любое место Удмуртской Республики по самой выгодной цене.

Наша компания заботится о своих клиентах, предлагает прозрачные условия сотрудничества, выгодные цены, доставку собственным транспортом.

На нашем сайте, Вы найдете все необходимые Вам для строительства в Ижевске железобетонные изделия

(кольца для колодцев, фундаментные блоки, плиты дорожные, перемычки, лотки, плиты перекрытия каналов, керамзитобетонный блок и др.)

и строительные материалы ( кирпич строительный, цемент). Весь представленный товар проходит строгий контроль качества, сертифицирован и соответствует ТУ и ГОСТ.