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Промстройснаб Продажа ЖБИ (железобетонных изделий)
Строительные материалы Ижевск, Россия
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    • Компания «Промстройснаб» осуществляет продажу ЖБИ (железобетонных изделий) и продажу строительных материалов собственного производства.


    За время работы компания ООО "Промстройснаб" смогла занять одну из ведущих позиций на рынке Ижевска,

    Удмуртской республики и ближайших регионов по продажам ЖБИ и различных строительных материалов


    Наш завод железобетонных изделий предлагает вам ознакомиться с широким ассортиментом бетонных колец и комплектующих для них,

    которые вы можете купить с доставкой в любое место Удмуртской Республики по самой выгодной цене.

    Наша компания заботится о своих клиентах, предлагает прозрачные условия сотрудничества, выгодные цены, доставку собственным транспортом.

    На нашем сайте, Вы найдете все необходимые Вам для строительства в Ижевске железобетонные изделия

    (кольца для колодцев, фундаментные блоки, плиты дорожные, перемычки, лотки, плиты перекрытия каналов, керамзитобетонный блок и др.)

    и строительные материалы ( кирпич строительный, цемент). Весь представленный товар проходит строгий контроль качества, сертифицирован и соответствует ТУ и ГОСТ.

    Услуги
    • Продажа жби
    • железобетонные изделия
    • строительство коттеджей
    • кровельные работы
    • Водоснабжение
    • бетонные полы
    • полимерные полы
    • кольца жби
    • блоки фбс
    • дорожные плиты
    • проектирование коттеджей
    • кирпич
    • Показать все 12 услуги
    Регионы обслуживания
    Ижевск, Россия
    Адрес
    Воткинское шоссе, 170
    426039 Ижевск, Россия
    Россия
    +7-3412775909 pss18.ru
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