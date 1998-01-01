«БрусМонтажСервис» — слаженная команда профессионалов, работающая с 1998 года. Уже на протяжении более 19 лет наши сотрудники успешно выполняют заказы на строительство большепролетных деревянных конструкций, брусовых и каркасных домов на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также в других регионах России. За все время работы выполнили более 400 проектов.

Регионы обслуживания Санкт-Петербург и Россия Адрес Афонская улица, 2А, офис 3-327

197227 Санкт-Петербург, Россия

Россия

+7-8129217970 brusmontazservis.ru