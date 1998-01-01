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БрусМонтажСервис
Кровельщики Санкт-Петербург, Россия
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Услуги

  • ремонт кровли
  • монтаж кровли
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    «БрусМонтажСервис» — слаженная команда профессионалов, работающая с 1998 года. Уже на протяжении более 19 лет наши сотрудники успешно выполняют заказы на строительство большепролетных деревянных конструкций, брусовых и каркасных домов на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также в других регионах России. За все время работы выполнили более 400 проектов.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Афонская улица, 2А, офис 3-327
    197227 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8129217970 brusmontazservis.ru
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