Более сотни видов мебели из натурального дерева, смолы и металла под заказ,
по индивидуальным параметрам, пожеланиям, эскизам или фотографиям.
- Услуги
- Стол по индивидуальным параметрам.
- Обеденный стол
- Журнальный стол
- Шкафы и обувницы
- Офисные столы
- Разделочные доски
- Столешницы
- Стеллажи
- Тумбы и комоды
- Кровати и диваны
- Консоли
- Показать все 11 услуги
- Регионы обслуживания
- Россия и Челябинск, Россия
- Адрес
-
Бугурусланский переулок 1/1
454080 Челябинск, Россия
Россия
+7-9292352346 sequoia-art.ru
Законное владение
Россия, город Челябинск, Бугурусланский переулок 1/1
454139