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Sequoia-art
Мебель и аксессуары Челябинск, Россия
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    Более сотни видов мебели из натурального дерева, смолы и металла под заказ,

    по индивидуальным параметрам, пожеланиям, эскизам или фотографиям.

    Услуги
    • Стол по индивидуальным параметрам.
    • Обеденный стол
    • Журнальный стол
    • Шкафы и обувницы
    • Офисные столы
    • Разделочные доски
    • Столешницы
    • Стеллажи
    • Тумбы и комоды
    • Кровати и диваны
    • Консоли
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и Челябинск, Россия
    Адрес
    Бугурусланский переулок 1/1
    454080 Челябинск, Россия
    Россия
    +7-9292352346 sequoia-art.ru
    Законное владение

    Россия, город Челябинск, Бугурусланский переулок 1/1

    454139

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