Барселонский дизайн — это такой же знак качества, как бельгийский шоколад или швейцарские часы.

Сегодня мы уже работаем более чем со 140 фабриками Испании и Португалии. Cписок обязательно будет расширяться, но приоритет в своей работе мы всегда будем оставлять за Испанией, потому что мы ее хорошо знаем и горячо любим.

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