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Barcelona Design
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Отзыв (11)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Шоу-рум Новосибирск, Barcelona Design Barcelona Design Офисные помещения и магазины
    Шоу-рум Новосибирск, Barcelona Design Barcelona Design Медиа комнатаАксессуары и декор
    Шоу-рум Новосибирск, Barcelona Design Barcelona Design Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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    Шоу-рум Новосибирск
    Шоу-рум Казань, Barcelona Design Barcelona Design Медиа комнатаАксессуары и декор
    Шоу-рум Казань, Barcelona Design Barcelona Design Гостиная в стиле лофт
    Шоу-рум Казань, Barcelona Design Barcelona Design Медиа комнатаАксессуары и декор
    +3
    Шоу-рум Казань
    Шоу-рум Москва, Barcelona Design Barcelona Design Офисные помещения и магазины
    Шоу-рум Москва, Barcelona Design Barcelona Design Офисные помещения и магазины
    Шоу-рум Москва, Barcelona Design Barcelona Design Офисные помещения и магазины
    +9
    Шоу-рум Москва
    ДИЗАЙН ПРОЕКТ СТУДИИ SUPERIOR INTERIOR, Barcelona Design Barcelona Design Кухня в стиле модерн
    ДИЗАЙН ПРОЕКТ СТУДИИ SUPERIOR INTERIOR, Barcelona Design Barcelona Design Гостиная в стиле модерн
    ДИЗАЙН ПРОЕКТ СТУДИИ SUPERIOR INTERIOR, Barcelona Design Barcelona Design Гостиная в стиле модерн
    +4
    ДИЗАЙН ПРОЕКТ СТУДИИ SUPERIOR INTERIOR

    Барселонский дизайн — это такой же знак качества, как бельгийский шоколад или швейцарские часы.

    Сегодня мы уже работаем более чем со 140 фабриками Испании и Португалии. Cписок обязательно будет расширяться, но приоритет в своей работе мы всегда будем оставлять за Испанией, потому что мы ее хорошо знаем и горячо любим.

    Сайт Barcelona Design — ваш инструмент комфортного шопинга. Не покидая уютного кресла, вы отыщете поистине красивые вещи для своего дома и получите бесплатную консультацию профессионального дизайнера. Просто отсортируйте товары по бренду, типу, назначению, цвету, стилю и найдите то, что соответствует вашему представлению об идеальной вещи.

    Услуги
    продажа дизайнерской мебели
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, Москва и Казахстан
    Адрес
    Мытная дом 7 стр. 1
    115162 Москва
    Россия
    +7-4951201055 www.barcelonadesign.ru

    Отзыв

    irina zharova (sesegar)
    Много мебели и аксессуаров в наличии. Качественно и в разумном бюджете
    9 месяцев назад
    Serkin Egor
    Отличный магазин с широким ассортиментом! Заказал тут себе стеллаж себе в квартиру для дизайна помещения, ожидания полностью оправдались. Заказывайте смело!
    7 месяцев назад
    Anton A Zakharov
    Дружелюбный персонал и высокое качество неизменно меня радуют у них
    9 месяцев назад
    Показать все отзывы – 11
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