Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Simmetria
Дизайнеры интерьера Воронеж, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Мужской санузел в пабе Grand Bar, Simmetria Simmetria Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Бежевый
    Мужской санузел в пабе Grand Bar, Simmetria Simmetria Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Бежевый
    Мужской санузел в пабе Grand Bar, Simmetria Simmetria Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    +2
    Мужской санузел в пабе Grand Bar
    Скандинавская кухня в маленькой сталинке, Simmetria Simmetria Маленькие кухни МДФ Белый
    Скандинавская кухня в маленькой сталинке, Simmetria Simmetria Маленькие кухни МДФ Белый
    Скандинавская кухня в маленькой сталинке, Simmetria Simmetria Кухонные блоки МДФ Белый
    Скандинавская кухня в маленькой сталинке

    Студия дизайна Симметрия. Осуществляем полный спектр услуг по дизайну интерьеров. Работаем на результат без ограничения числа вариантов с подбором материалов под ваш бюджет.


    Предоставляемые услуги:

    Визуализация интерьера, Дизайн ванной комнаты, Дизайн винного погреба, Дизайн гостиной, Дизайн детской спальни, Дизайн игровой комнаты, Дизайн интерьера, Дизайн кухни, Дизайн освещения, Дизайн спальни, Консультация по цвету, План дома, План этажа, Планировка пространства, Проект гардеробной, Дизайн лоджии, Чертежи для ремонта, Выбор мебели, Дизайн детской, Дизайн офиса, Дизайн бизнес центра, Дизайн кладовок, Дизайн экстерьера, Дизайн кабинета, Дизайн интерьера помещений

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурне пректирование
    • о
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Воронеж
    • Москва
    • Липецк
    • Белгород
    Адрес
    московский проспект 102В
    394077 Воронеж, Россия
    Россия
    +7-9515574810 simmetria.pro
      Add SEO element