Студия дизайна Симметрия. Осуществляем полный спектр услуг по дизайну интерьеров. Работаем на результат без ограничения числа вариантов с подбором материалов под ваш бюджет.





Предоставляемые услуги:

Визуализация интерьера, Дизайн ванной комнаты, Дизайн винного погреба, Дизайн гостиной, Дизайн детской спальни, Дизайн игровой комнаты, Дизайн интерьера, Дизайн кухни, Дизайн освещения, Дизайн спальни, Консультация по цвету, План дома, План этажа, Планировка пространства, Проект гардеробной, Дизайн лоджии, Чертежи для ремонта, Выбор мебели, Дизайн детской, Дизайн офиса, Дизайн бизнес центра, Дизайн кладовок, Дизайн экстерьера, Дизайн кабинета, Дизайн интерьера помещений