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LanaDesign
Дизайнеры интерьера Minsk
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект гостиной с мини-террасой, LanaDesign LanaDesign Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект гостиной с мини-террасой, LanaDesign LanaDesign Балкон и терраса в классическом стиле
    Дизайн-проект гостиной с мини-террасой, LanaDesign LanaDesign Гостиная в классическом стиле
    +2
    Дизайн-проект гостиной с мини-террасой
    Дизайн-проект маленькой 2-комнатной квартиры 35м2, LanaDesign LanaDesign Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект маленькой 2-комнатной квартиры 35м2, LanaDesign LanaDesign Ванная комната в эклектичном стиле
    Дизайн-проект маленькой 2-комнатной квартиры 35м2, LanaDesign LanaDesign Ванная комната в эклектичном стиле
    +4
    Дизайн-проект маленькой 2-комнатной квартиры 35м2
    Дизайн-проект детской комнаты, LanaDesign LanaDesign Детские комната в эклектичном стиле
    Дизайн-проект детской комнаты, LanaDesign LanaDesign Детские комната в эклектичном стиле
    Дизайн-проект детской комнаты, LanaDesign LanaDesign Детские комната в эклектичном стиле
    +1
    Дизайн-проект детской комнаты
    Дизайн-проект гостиной для молодого человека, LanaDesign LanaDesign Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Дизайн-проект гостиной для молодого человека
    Дизайн-проект 2-комнатной квартиры, LanaDesign LanaDesign Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект 2-комнатной квартиры, LanaDesign LanaDesign Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект 2-комнатной квартиры, LanaDesign LanaDesign Гостиная в классическом стиле
    +5
    Дизайн-проект 2-комнатной квартиры
    Дизайн-проект гостиной, LanaDesign LanaDesign Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект гостиной, LanaDesign LanaDesign Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект гостиной, LanaDesign LanaDesign Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект гостиной
    Показать все 10 проекты

    Меня зовут Лана. Я дизайнер интерьера. Работаю в различных стилях. Имею 15-летний опыт работы в сфере ремонта, отделки и дизайна. Имею профильное образование. Самостоятельно выполняю все этапы работ, что позволяет досконально проработать весь проект и избежать накладок. Очень внимательно отношусь к пожеланиям клиента. Я сделаю Ваш дом уютным и красивым.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • черетежи в AutoCAD
    • 3D-визуализация
    • ткани для штор
    Регионы обслуживания
    все страны и Minsk
    Адрес
    Bagranaya 20
    220137 Minsk
    Беларусь
    +375-296684650 lanadesign.dom.by
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