Меня зовут Лана. Я дизайнер интерьера. Работаю в различных стилях. Имею 15-летний опыт работы в сфере ремонта, отделки и дизайна. Имею профильное образование. Самостоятельно выполняю все этапы работ, что позволяет досконально проработать весь проект и избежать накладок. Очень внимательно отношусь к пожеланиям клиента. Я сделаю Ваш дом уютным и красивым.
- Услуги
- дизайн интерьера
- черетежи в AutoCAD
- 3D-визуализация
- ткани для штор
- Регионы обслуживания
- все страны и Minsk
- Адрес
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Bagranaya 20
220137 Minsk
Беларусь
+375-296684650 lanadesign.dom.by