Меня зовут Лана. Я дизайнер интерьера. Работаю в различных стилях. Имею 15-летний опыт работы в сфере ремонта, отделки и дизайна. Имею профильное образование. Самостоятельно выполняю все этапы работ, что позволяет досконально проработать весь проект и избежать накладок. Очень внимательно отношусь к пожеланиям клиента. Я сделаю Ваш дом уютным и красивым.