Проектно-строительная компания ООО "Норд-Форест"





Проектирование (Разработка типовых и индивидуальных проектов современных деревянных домов. Разделы АР, КР, ОВ, ВК, ЭС, дизайн интерьеров и экстерьеров, 3D моделирование.)

Производство деревянных домов, бань и прочих сооружений

Строительство деревянных домов (Строительство фундаментов, сборка срубов, устройство кровли, внешняя и внутренняя отделка деревянных домов, коммуникации)





✔Опыт работы более 15 лет ✔Комфортные планировки ✔Профессиональные архитекторы ✔Самые красивые и продуманные проекты





Множество построенных домов из бревна и бруса по всей России. Смотреть фото



