Проектно-строительная компания ООО "Норд-Форест"
- Проектирование (Разработка типовых и индивидуальных проектов современных деревянных домов. Разделы АР, КР, ОВ, ВК, ЭС, дизайн интерьеров и экстерьеров, 3D моделирование.)
- Производство деревянных домов, бань и прочих сооружений
- Строительство деревянных домов (Строительство фундаментов, сборка срубов, устройство кровли, внешняя и внутренняя отделка деревянных домов, коммуникации)
✔Опыт работы более 15 лет ✔Комфортные планировки ✔Профессиональные архитекторы ✔Самые красивые и продуманные проекты
Множество построенных домов из бревна и бруса по всей России. Смотреть фото
Более 100 лучших проектов деревянных домов вы можете посмотреть на нашем сайте: nforest.ru
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Полушкина роща 9б
150003 Ярославль, Россия
Россия
+7-4953200104 nforest.ru
Законное владение
Ярославль, Полушкина роща 9б