Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Nord forest
Архитекторы Ярославль, Россия
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект дома "Хельсинки" - 261м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Хельсинки" - 261м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Хельсинки" - 261м2, Nord forest Nord forest
    +4
    Проект дома "Хельсинки" - 261м2
    Проект дома "Венский" - 205м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Венский" - 205м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Венский" - 205м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Венский" - 205м2
    Проект дома "Шервуд" - 185м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Шервуд" - 185м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Шервуд" - 185м2, Nord forest Nord forest
    +2
    Проект дома "Шервуд" - 185м2
    Проект дома "Фьюжн" - 107м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Фьюжн" - 107м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Фьюжн" - 107м2, Nord forest Nord forest
    +4
    Проект дома "Фьюжн" - 107м2
    Проект дома "Европейская дача" - 90м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Европейская дача" - 90м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Европейская дача" - 90м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Европейская дача" - 90м2
    Проект дома "Европейский" - 124м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Европейский" - 124м2, Nord forest Nord forest
    Проект дома "Европейский" - 124м2, Nord forest Nord forest
    +4
    Проект дома "Европейский" - 124м2
    Показать все 15 проекты

    Проектно-строительная компания ООО "Норд-Форест"


    • Проектирование (Разработка типовых и индивидуальных проектов современных деревянных домов. Разделы АР, КР, ОВ, ВК, ЭС, дизайн интерьеров и экстерьеров, 3D моделирование.)
    • Производство деревянных домов, бань и прочих сооружений
    • Строительство деревянных домов (Строительство фундаментов, сборка срубов, устройство кровли, внешняя и внутренняя отделка деревянных домов, коммуникации)


    ✔Опыт работы более 15 лет  ✔Комфортные планировки ✔Профессиональные архитекторы  ✔Самые красивые и продуманные проекты


    Множество построенных домов из бревна и бруса по всей России. Смотреть фото


    Более 100 лучших проектов деревянных домов вы можете посмотреть на нашем сайте: nforest.ru

    Услуги
    • строительство
    • деревянные дома
    • архитектура
    • дома
    • бани
    • брус
    • бревно
    • проектирование
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Тверская
    • Тульская
    • Калужская
    • Смоленская
    • Рязанская
    • Тамбовская
    • Нижегородская
    • Ленинградская
    • Ярославская
    • Ивановская
    • Владимирская
    • Воронежская
    • Белгородская
    • Орловская
    • Новгородская области и другие
    • Ярославль
    • Россия
    • Показать все 18 регион обслуживания
    Адрес
    Полушкина роща 9б
    150003 Ярославль, Россия
    Россия
    +7-4953200104 nforest.ru
    Законное владение

    Ярославль, Полушкина роща 9б

      Add SEO element