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студия Дизайн Квадрат
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в стиле американская классика, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
    Квартира в стиле американская классика, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
    Квартира в стиле американская классика, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
    +19
    Квартира в стиле американская классика
    Квартира в стиле лофт, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
    Квартира в стиле лофт, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
    Квартира в стиле лофт, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
    +24
    Квартира в стиле лофт
    Квартира в скандинавском стиле, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
    Квартира в скандинавском стиле, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
    Квартира в скандинавском стиле, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
    +19
    Квартира в скандинавском стиле

    Наша студия занимается полным комплексом услуг по ремонту и преображению жилых пространств, начиная от подбора индивидуального стилистического решения и заканчивая ремонтом и послеремонтным обслуживанием. Как и во всех других областях, интерьерная мода не стоит на месте, и мы поможем вам создать эстетичное и модное жильё.

    Услуги
    • Дизайн-проект
    • стилистическое решение
    • цветовое решение
    • подбор мебели
    • ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    г. Москва и Мо
    Адрес
    Сокольническая площадь, д.4А
    107113 Москва
    Россия
    +7-4959986335 des2.ru
    Законное владение

    107113, г. Москва г, пл. Сокольническая, д.4А

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