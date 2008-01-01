Наша студия занимается полным комплексом услуг по ремонту и преображению жилых пространств, начиная от подбора индивидуального стилистического решения и заканчивая ремонтом и послеремонтным обслуживанием. Как и во всех других областях, интерьерная мода не стоит на месте, и мы поможем вам создать эстетичное и модное жильё.
- Услуги
- Дизайн-проект
- стилистическое решение
- цветовое решение
- подбор мебели
- ремонт под ключ
- Регионы обслуживания
- г. Москва и Мо
- Адрес
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Сокольническая площадь, д.4А
107113 Москва
Россия
+7-4959986335 des2.ru
Законное владение
107113, г. Москва г, пл. Сокольническая, д.4А