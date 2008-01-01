Наша студия занимается полным комплексом услуг по ремонту и преображению жилых пространств, начиная от подбора индивидуального стилистического решения и заканчивая ремонтом и послеремонтным обслуживанием. Как и во всех других областях, интерьерная мода не стоит на месте, и мы поможем вам создать эстетичное и модное жильё.