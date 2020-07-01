☀️Якісні Тканинні Ролети, Жалюзі від Виробника під розміри Ваших вікон☀️
✔️Виїзд фахівця з каталогами тканин + Монтаж: Київ та область
✔️Відправка по Україні
🏆Наші вироби: довговічні, міцні, безпечні та легкі у догляді
➕Європейські комплектуючі
➕Колір не вигорає
➕Спеціальне пиловідштовхуюче просочення тканини - забезпечує простоту догляду за полотнами
➕За потреби: спец. фіксатор ланцюжка "Безпека для Дітей"🚼👶👨👩👧👦
✔️ Пропонуємо Вам великий вибір тканин: понад 500 видів
👉Для прорахунку вартості та підбору тканини звертайтесь: тел. 0731563572 + є Viber
👉Замовити виїзд фахівця із зразками, замір, консультація...: тел. 0731563572 + є Viber
- Услуги
- Консультация
- Выезд специалиста на Ваш объект с каталогами тканей
- Замер
- Монтаж
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Награды компании
- Довольные клиенты нашей работой
- Адрес
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01001 Киев, Украина
Украина
+380-731563572 garnahatka.blogspot.com