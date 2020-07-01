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Garnahatka
Шторы, жалюзи и роллы Киев, Украина
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    • Тканевые роллеты, наша работа, Garnahatka Garnahatka
    Тканевые роллеты, наша работа

    ☀️Якісні Тканинні Ролети, Жалюзі від Виробника під розміри Ваших вікон☀️

    ✔️Виїзд фахівця з каталогами тканин + Монтаж: Київ та область

    ✔️Відправка по Україні

    🏆Наші вироби: довговічні, міцні, безпечні та легкі у догляді

    ➕Європейські комплектуючі

    ➕Колір не вигорає

    ➕Спеціальне пиловідштовхуюче просочення тканини - забезпечує простоту догляду за полотнами

    ➕За потреби: спец. фіксатор ланцюжка "Безпека для Дітей"🚼👶👨‍👩‍👧‍👦

    ✔️ Пропонуємо Вам великий вибір тканин: понад 500 видів

    👉Для прорахунку вартості та підбору тканини звертайтесь: тел. 0731563572 + є Viber

    👉Замовити виїзд фахівця із зразками, замір, консультація...: тел. 0731563572 + є Viber

    Услуги
    • Консультация
    • Выезд специалиста на Ваш объект с каталогами тканей
    • Замер
    • Монтаж
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Награды компании
    Довольные клиенты нашей работой
    Адрес
    01001 Киев, Украина
    Украина
    +380-731563572 garnahatka.blogspot.com
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