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DUGA STUDIO
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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    • DUGA STUDIO, DUGA STUDIO DUGA STUDIO Гостиницы в скандинавском стиле Белый
    DUGA STUDIO, DUGA STUDIO DUGA STUDIO Гостиницы в скандинавском стиле Белый
    DUGA STUDIO, DUGA STUDIO DUGA STUDIO Гостиницы в скандинавском стиле Белый
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    DUGA STUDIO

    Мы - команда дизайнеров и архитекторов, для которых преданность своему делу и профессионализм превыше всего.Наша сила в командной работе. Мы беремся за объекты любой типологии, и за каждый участок работы отвечает профильный специалист. Среди нас есть архитекторы, дизайнеры, визуализаторы, инженеры-строители, и все мы умеем работать как слаженная команда.Наши преимущества - это 10-летний опыт, широкая география проектов и здоровый перфекционизм, к которому каждый из нас стремится.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Карповки наб. д. 5, к.22, офис 206
    190011 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9818627632 duga.studio
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