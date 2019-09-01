Мы - команда дизайнеров и архитекторов, для которых преданность своему делу и профессионализм превыше всего.Наша сила в командной работе. Мы беремся за объекты любой типологии, и за каждый участок работы отвечает профильный специалист. Среди нас есть архитекторы, дизайнеры, визуализаторы, инженеры-строители, и все мы умеем работать как слаженная команда.Наши преимущества - это 10-летний опыт, широкая география проектов и здоровый перфекционизм, к которому каждый из нас стремится.